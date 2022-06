"Mari Louiz", istor ur plac'h libr gant Annaig Kere

Annaig Kere en he zi e Sant-Riwal

Emañ ur ganerez kan ha diskan ganeomp hiziv a zo o chom dibaoe fin ar bloavezhioù tri-ugent e Menez Are e Sant Riwal hag a gan traoù hengounel da zañsal kenkoulz ha kanaouennoù da selaou.Tro he deus Annaig Kere da ganañ dibaoe 40 vloaz kan ha diskan kenkoulz ha kan ha boz gant he c'homerez Anne-Marie Hervé eus Sant-Kadoù e parrez Sizun, e-tal kichen Sant Riwal.

Stajoù o deus graet gant Jean-Claude Talec, hag ouzhpenn-se e Poullaouen kazimant pe bloaz, ha kanet o deus er predoù pe er festoù-noz, dre ma 'vez aozet kalz a anezho e menez Are ha dreist-holl e Sant-Riwal gant fest-noz ar c'harter bet savet pep bloaz en ur gêriadenn disheñvel eus ar barrez.

Selaouet 'vo amañ ur sonen anvet "Mari Louiz", 'vez kavet e galleg pe e brezhoneg er vro he deus klevet Annaig digant Yann-Fañch Kemener. Istor ur plac'h libr anezhi.