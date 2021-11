"Son an treul" gant Jean-Claude Talec diwar-benn ur c'hlasker-bara eus Sant-Hern

Kontet 'vo deoc'h hiziv istor "Son an treul" ,ur son 'bet klevet da gentañ gant Jean-Claude Talec - a zo kizeller-koad ha kaner er menezioù du - e daou vil 2002 e kerzh deiz ha bloaz e dad Marsel ganet e 1932. Kanaouennoù a oa bet kanet e brezhoneg an dro-mañ gant Rozenn Talec, merc'h Jean-Claude ha c'hoant en doa an tad-kozh (ur sapre mouezh gantañ) da zijolein d'e vab ur ganaouenn gozh zo bet krouet e-pelec'h emañ o chom Jean-Claude e Koad Keveran e Sant-Hern (29).

Na ma zi zo war bilieroù ha tovet heñw gant raden ha fleuriset gant taolennoù a ra din ar gevnadenn. (Son an treul)

Kanet oa bet dibaoe pell istor-se a gont istor un den zo o chom en un ti bihan hag a chas pichoned evit kaout boued. Kanet 'veze anezhi gant un den paour-du - a oa ar c'hwezh fall gantañ, en deus soñj tad Jean-Claude. Job Lescouat (1882-1958) a gane e tiez ar geriadennoù tro-war-dro hag a gase keloù eus ar vro ivez. Ha roet e veze dezhañ ur bolenn soubenn, ur banne sistr hag un tamm bara gant an dud.

Gallet en deus Jean-Claude Talec mont da wel merc'h Job, Louise Le Guélaff hec'h anv, a oa mamm an aotrou maer Sant Hern e 2002 evit dastum ar ganaouenn-se diganti d'an oad a 82 vloaz, daoust ma n'he doa ket c'hoant d'ober abalamour ma oa klasker bara he zad.

D'am zi me 'c'h a ya dijen ha dizoursi dinec'h gant pep tra Djibidi djibida (Son an treul)

Met div ganaouenn zo moaien d'ober gant an istor-mañ ha Jean-Claude Talec a faote dezhañ krouiñ ur Jibidi gant kement-se e-giz veze graet alies asambles gant ar c'haner Bastin Guern (1923) a blije dezhañ kanañ traoù a-seurt-se !