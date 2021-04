Soñjoù divoaz diwar-benn bigoudenned gant Kel ar Bolzer

Mamm Kelz a oa e Koef e-pad tout he buhez betek an oad a 91 bloaz en ur ober ur c'housk zoken !

A orin eus Landudeg eo Kel ar Bolzer a zastum koefoù dibaoe tost tri-ugent vloaz hag a c'hoarie roll ur bleiner a-benn kas bigoudened d'ar pardonioù pell eus o bro a-wechoù. Ar pezh n'oant ket kustumet d'ober gwechall-gozh. Kas a rae e vamm hag he mignonezed e bro Vigoudenn ha memes a-wechoù da Santez-Anna-ar-Palud pe Santez-Anna an Alre.

Ganet eo Kel ar Bolzer e 1943 en ur familh 9 bugel hag eñ zo bet savet gant teir c'hoar ! Kanet e veze asambles gante bep seurt traoù evel-just met ne veze ket kanet du-se chañsoniou brezhoneg gant e dud kement-se ! Evit lâr ar wrionez e veze kanet kalz e friturioù e kreisteiz bro Vigoudenn, met pâs kement-se tro-dro Landudeg.

Biskoazh n'he deus labouret mamm Kel ar Bolzer en uzinoù met koulskoude e oa-hi marc'hadourez e Landudeg. Ur preti a oa ganti evit ar vicherourien hag evit an douristed adalek ar bloavezhioù 1960. Ha mont a rae da labourat e koef-hir bemdez betek an oad a 91 bloaz. Bez e oa peadra da vezañ souezhet evit tud eus ar vro hag an douristed !

Ha farsus eo bep taol sonjoù Kel ar Bolzer diwar-benn e vamm a oa ganet e 1906 e bro Vigoudenn. Pa oa mamm Kel ar Bolzer war he leve a oa e koef bemdez en ur ober ur c'housk zoken ! Un devezh en doa gwelet Kel e vamm astennet war he gwele, he c'hoef a-zivaez eus ar gwele. Fellout a rae da Gelz tennañ ur foto diouti. Met kounnaret e oa deuet da vezañ gant-se hag he doa lakaet al liñsel war he dremm. Met gwelet veze he fenn gant ar c'hoef memestra, hat tennet oa bet ur poltred gant Kel memestra. Hep koef, Breizh ebet !

Diell Dastum : "Ar vigoudenn" kanet gant Itron Loussouarn e Pont-an-Abad e 1977.