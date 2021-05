Troer : ur vicher luzius hervez Kristian Braz a zo o treiñ "War an hent" skrivet gant Kerouac

Nac'het oa bet gant Kristian Braz treiñ "Satori e Pariz" e brezhoneg n'eo ket ken brav hervezañ ha "War an hent" skrivet e 1957 gant Jack Kerouac a orin eus an Uhelgoad (29).

Tri c'hant pajenn stank gant ul lusk abominapl skriverezet gant ur mekanik war rolloù paper e-pad teir sizhun gant Kerouac a zo e "War an hent". Setu ma oa krog Kristian Braz da lakaat e brezhoneg dibaoe tri bloaz er best-seller-mañ diouzh ar saozneg. Ul levr ken pouezhus evitañ en doa lennet pa oa ugent vloaz.

Goude bezañ bet er marin e-pad ar brezel e oa deuet Jack Kerouac da vezañ ur star fobal amerikan, met torret en doa e gar. Hennezh en doa gallet abalamour d'e pension soudard ober studioù e skol veur e New-York, loc'hañ gant ar skritur hag en emgavout gant arzourien ar "beat generation" (Allen Ginsberg, William S. Burroughs...). "War an hent" a zo bet skrivet goude oa bet embannet "The town and the city" gantañ hag en doa graet bec'h-kaer dija.

Un toullad kaoz diwar-benn ar yezh hag ar micher a droer ken luzius a vo klevet gant Kristian Braz, ar skrivagner eus ar Fouilhez (29). Klevet 'vo ivez e "Marvailh" Kristian o lenn ur pennad eus "War an hent" troet gantañ.