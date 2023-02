"Ma mamm, roit din ma zavañjer lin" kanet gant Anne-Marie Colomer

Klevet he deus ar vaouez-se eus bro Kemperle ar sonen-se digant he mamm, ha ne ouie ket tamm ebet e c'helle kanañ e brezhoneg.

"Ma mamm, roit din ma zavañjer lin hag a ray monet d’ar vilin" (Mamm roit din...)

Klevet 'vo amañ ur sonen a gont istor ur plac'h a c'houlenn d'he mamm reiñ dezhi un davañjer vrav evit mont da welet ur miliner a blij dezhi. Anne-Marie Colomer a zo kelennerez war ar brezhoneg, danserez, kanerez kan-ha-diskan en doa dastumet kalz a ganaouennoù en he bro e Kloar-Karnoet (29) e-kichen Kemperle.

"Ho tavañjer lin c'hwi n'ho po, ha d'ar vilin c'hwi a nec’h ket"

"Ma mamm, roit din ma zavañjer lin" zo ur ganen bet roet da Anne-Marie gant he mamm bet ganet e 1914 ha maget en ur familh 8 bugel e Lokunole (29). Tapet he doa Anne-Marie anezhi dre zegouezh 'benn ar fin. Kozh mat 'oa he mamm dija d'ar mare-se ha kollet he mouezh ganti siwazh. Ha kinniget he doa da Anne-Marie kaout ur sonen e brezhoneg evit kemer perzh en ur staj e Rieg (29). Ha ne ouie Anne-Marie Colomer tamm ebet e c'helle he mamm kanañ e brezhoneg. Biskozah he doa klevet anezhi kanañ en he yezh-vamm.

"Diboñjour deoc’h miliner mat, c’hwi a valafe din ma sac'had ?"

E skol-lojañ e oa mamm Anne-Marie Colomer e bourk Lokunole pa 'oa yaouank, war-lerc'h e oa deuet da labourat da Kemperle da 13 vloaz goude bezañ tapet he sertifikad ha dimezet e Kloar da 24 bloaz. Lod eus ar pezh veze kanet ganti er mare-se oa anavezet e Breizh, traoù klassel, traoù da zañsal pe tonioù a-boz evel "Ma mamm, roit din ma zavañjer lin" 'vez graet a-wechoù "Ar miliner" pe "Ma mamm, roit din un dantelig" anezhi hag 'vez kanet mod plinn ouzhpenn-se. Ha desket he doa ar vaouez gozh-se ar pozioù-se pa oa-hi bugel daoust ma n'eo ket ur sonen evit ur plac'hig !

"Hola, hola miliner laer, c'hwi 'dorret stag ma zavañjer"

Tamm ha tamm he deus Anne-Marie Colomer graet e sonj penaos e oa posubl d'he mamm kanañ ur sonen bet desket en he bugaleaj ha n'oa bet dibunet james. Komprenet he deus mat da betra servije ar mod-se da zeskiñ kanaouennoù en ur selaou dre eñvor : evit ar plijadur evel just hag evit al lezenn 'vez kavet e-barzh evit buhez an dud. Gant ar sonen-mañ e c'halle ar vugale deskiñ traoù a servijo dezho 'benn vint bras.

"Kemenerien na vank ket er vro, c'hwi a wela me a baeo"