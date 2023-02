A la rencontre de la nature sauvage du Périgord avec Pascal Laurent

En compagnie de notre invité Pascal Laurent, nous parlons du lien privilégié qu'il a avec "Paula" sa chienne de chasse, des dégâts causés par les sangliers sur les cultures des agriculteurs mais également de ses secrets de cuisine pour sublimer le gibier.

Pour Pascal Laurent, langue occitane, tradition, cuisine et chasse ne font qu'un !

Paula, la chienne de Pascal Laurent © Radio France - Nicolas peuch

La chienne de chasse de Pascal Laurent, Paula, est bien plus qu'un simple animal de compagnie. À travers leurs regards, nous comprenons rapidement leur relation de confiance. Pascal donne ses ordres et parle à sa chienne en occitan. Pour Pascal, la chasse est une passion qu'il partage avec sa chienne Paula, et leur complicité est essentielle pour réussir à débusquer le gibier en forêt. Cette relation unique entre Pascal et Paula souligne ainsi l'importance de la confiance et de la collaboration entre le chasseur et son chien.

Les sangliers et leurs dégâts sur les cultures.

Le sanglier retourne la terre afin de trouver des vers. © Radio France - Diane Sprimont

Pour notre invité, le respect de la biodiversité est essentiel, mais la prolifération des sangliers est inquiétante. Cette situation engendre des dommages dans les cultures, entraînant des pertes financières significatives pour les agriculteurs du Périgord. Même si nous ne sommes pas chasseur, il est important de prendre en compte les défis auxquels ces derniers sont confrontés et de trouver des solutions durables pour maintenir l'équilibre de l'environnement.

La cuisine, un héritage à transmettre

Depuis de nombreuses années, Pascal Laurent collecte et transmet son savoir culinaire à tous. À travers son livre " La cuisine de ma famille et des amis", il nous délivre de délicieuses recettes du Périgord où il met également l'accent sur le fait que la viande de gibier est bien plus pure qu'une autre viande d'élevage. Par exemple ici, un rôti de sanglier, une merveille pour les yeux et les papilles.

Rôti de sanglier de Pascal Laurent © Radio France - Nicolas Peuch

Son livre " La Cuisine de ma famille et de mes amis" au prix de 15€ vous pouvez le commander via son adresse mail : pascal-laurent24@orange.fr

Agenda des manifestations occitanes en Dordogne

Vendredi 3 Mars – Salle du RPA – Brantôme

Bal avec le duo Baluchon

Vendredi 3 mars – Salle des fêtes – Badefols sur Dordogne

Bal avec les gars'ziers du trad'

Vendredi 10 Mars - Salle des fêtes - Milhac de Nontron. 19h/20h30 : Auberge Espagnole - 21h/21h30 : Bal Blacar : Bal Limousin, Baptiste Violon et Accordéon diatonique et Armand : Chant et Accordéon Diatonique. - 21h30/23h: Caniar : "Bal Limousin / Massif Central." Camille : Vielle à roue, Armand : Accordéon diatonique et Nino : Cabrette, Chabrette, Violon.

Samedi 11 Mars – Salle des fêtes – Sarliac sur l'Isle

Bal avec le duo Anem

Samedi 18 Mars – Salle des fêtes – Saint André de Double

Bal avec "Le merle et la tortue"

Samedi 25 mars – Salle Louis Delluc – Bergerac

15h/18h Stages de danses (congo, sauts basques etc) 21h bal avec Hastapen

