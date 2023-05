Coup de projecteur sur le festival Balad'Òc

Partons à la découverte du festival Balad'Òc en compagnie de Izel Dijoux son directeur artistique. Ce festival aux couleurs occitanes aura lieu les 2 et 3 juin à Tulle et Chameyrat en Corrèze

Le Festival occitan Balad'Òc est un événement annuel qui met en avant la culture occitane dans le magnifique département de la Corrèze. Cet événement haut en couleurs célèbre la langue, la musique, la danse et les traditions occitanes, offrant au public une programmation éclectique.

Un festival dédié à la langue et à la culture occitanes

Le Festival Balad'oc se veut être bien plus qu'un simple événement culturel c'est avant tout un moment de rencontres et d'échanges entre les artistes, les locaux et les visiteurs venus de tous horizons. Les festivaliers peuvent partager des moments de convivialité, découvrir de nouveaux artistes, participer à des ateliers et des animations, et ainsi tisser des liens autour de cette passion commune pour la culture occitane.

8ème édition du festival Balad'Òc © Radio France - Balad'Òc

Découvrez la programmation de la 8ème édition du festival Balad'Òc

Vendredi 2 juin 2023 - Tulle Matin : 10h, Manufacture d’accordéons MAUGEIN, zone de Mulatet Visite bilingue et gratuite. Soirée - Médiathèque intercommunale de Tulle, Auditorium

16h30 : Présence de la librairie Préférences de Tulle 17h30 : Participation des classes d’occitan 18h00 : Conteur Daniel CHAVAROCHE (Sarlat)

Samedi 3 juin 2023 - Chameyrat

10h -12h : Plateau radio organisé par BRAM’FM avec les radios associatives du Limousin, du Quercy et du Périgord

10h -12h : Église, Stage de chants des Pyrénées (payant) Inscription au 06-83-40-81-97

12h-16h30 : **Suite de moments musicaux (**Thomas GUILLEMET accordéoniste, Chorale d’Aqui l’Òc de Saint-Céré, Lou Suquetou d’Auïtou)

14h00 : dans l’Église Rencontre avec Joan GANHAIRE écrivain occitan périgourdin

15h30-16h30 : départ de la mairie - Visite guidée du bourg de Chameyrat, découverte du patrimoine local.

Dès 16h30

CRACADE (16h30-17h30), groupe vocal de Bigorre

Eric FRAJ (18h00-19h30), chanteur et guitariste languedocien

Minja Drech, restauration

21h BAL TRAD à la Salle des fêtes avec le trio Peuch – Deltheil’s

Stage de chant, concert et bal sont payants : 10 euros par évènement. Formule de prix : stage + concert + bal: 25 euros Pour plus d’informations, rendez-vous sur leur site internet www.baladoctula.org et leur chaîne YouTube Balad'Òc Tula

Programme festival balad'Òc 2023 © Radio France - Balad'Òc

Agenda des manifestations occitanes en Dordogne

Mercredi 17 Mai - Salles des fêtes – Saint Paul la Roche : Bal avec Remi Geffroy

: Bal avec Remi Geffroy Jeudi 18 mai - Beaumont du Périgord : Rendez-vous du livre régional et de la culture occitane

Rendez-vous du livre régional et de la culture occitane Samedi 20 mai - Salle des fêtes - Beaumont du Périgord : Concert avec la Mal coiffée

: Concert avec la Mal coiffée Samedi 20 mai – Village de la Madeleine - Tursac : Bal avec les gars’ziers du trad

: Bal avec les gars’ziers du trad Vendredi 26 mai - Salle des fêtes - Montagrier : Concert avec Rodin Kaufmann

: Concert avec Rodin Kaufmann Samedi 27 mai – Espace Culturel – La Coquille : Bal avec Philomele et les toqués du tempo

Programmation musicale de l'émission