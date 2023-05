Danís Chapduelh nous présente le lexique occitan en dialecte Limousin

Présenter l'occitan limousin dans sa richesse et sa contemporanéité, tel est l'objet de ce lexique complet, fruit d'un énorme travail de recherche avec plus de 15 000 entrées français-occitan et 25 000 dans le sens occitan-français mené par Danís Chapduelh notre invité.

Depuis presque toujours, notre invité Danís Chapdeulh est passionné de mots... occitans. Webmaster, rédacteur en chef du magazine Lo Diari et lexicographe, c'est grâce au fruit de ses recherches et d'une collaboration entre Lo congrès permanent de la lenga occitana et l'Institut d'Estudis occitans de Perigòrd Novelum que ce lexique a pu voir le jour.

Danís Chapduelh © Radio France - Nicolas Peuch

Du numérique à la version papier

Au départ ce travail de recherche fût demandé pour intégrer le dictionnaire en ligne Dico d'Òc, Le dico d'Òc est une application qui propose un multidictionnaire français-occitan et occitan-français, créé par le Congrès. Son objectif est de réunir dans une seule application une sélection d'outils de référence en matière de lexicographie occitane. Grâce à la contribution de différents auteurs et éditeurs, le dicod'Òc propose aujourd'hui quinze dictionnaires, dont huit français-occitan, cinq occitan-français et deux dictionnaires historiques. Il couvre ainsi cinq variantes de la langue occitane, à savoir l'auvergnat, le gascon, le languedocien, le provençal et le vivaro-alpin. L'objectif à terme est de couvrir l'ensemble de la réalité linguistique occitane.

Capture d'écran dicod'òc © Radio France - Lo congrès

Depuis de nombreuses années l'association Novelum collabore au travail de recherches du Congrès permanent de la langue occitane afin d'élaborer ensemble des outils linguistiques pour le plus grand nombre.

Les travaux sur l’occitan limousin sont nombreux et de qualité mais dispersés et parfois anciens et peu accessibles. Des outils divers modernes et normés sont nécessaires en ligne et sur papier. Une équipe de linguistes et de lexicographes du Congrès permanent de la langue occitane a déjà créé et mis en ligne sur son site un lexique français-occitan intégré au multidictionnaire occitan mais il manquait un ouvrage maniable regroupant les entrées en français et en occitan. Novelum et le Congrès permanent de la langue occitane ont aussi coédité en 2020 le Dictionnaire toponymique des communes de Dordogne de Jean Roux.

Un outil indispensable pour bien apprendre

Ce lexique français-occitan / occitan-francés que Novelum et le Congrès proposent maintenant répond à un véritable besoin. Il contribue à l’unité de la langue en reliant le limousin à l’ensemble occitan par l’emploi de la graphie classique utilisée pour toutes les variétés d’occitan et par le souci de mettre en avant les formes communes ou proches des autres variétés. Il respecte la diversité en présentant le vocabulaire et des expressions de la langue d’aujourd’hui et, il convient de le souligner, des écrivains contemporains de l’occitan limousin, bien connus et reconnus. Il sera très utile pour ceux qui apprennent la langue mais aussi pour ceux qui la connaissent peu ou "prou" et souhaitent mieux la maîtriser et l’écrire. Il s’adresse aussi à un public plus large, notamment occitan mais pas seulement, qui pourra ainsi découvrir, comparer, comprendre l’occitan limousin.

Lexique Français-Occitan / Occitan-Francés Limousin © Radio France - Lo congrès / Novelum

Avec plus de 15 000 entrées Français-Occitan et 25 000 dans le sens Occitan-Français, cet ouvrage vise à faciliter la compréhension et l'apprentissage d'une langue très vivante encore, capable tout autant de se souvenir du monde d'hier comme de décrire celui d'aujourd'hui. Ce Lexique limousin Français-Occitan / Occitan-Français aidera celles et ceux qui sont familiers avec une langue d'oc tôt entendue à en fixer l'écriture et accompagnera les nouveaux apprenants dans la découverte du vocabulaire et des expressions populaires d'un pays qu'ils habitent peut-être. Enfin, pour tous et toutes il constituera une ouverture curieuse au domaine occitan, aux autres langues latines et aux langues du monde.

Pour commander cet ouvrage rien de plus simple ! Retrouvez-le dans vos librairies préférées et sur la boutique en ligne de Novelum l'institut d'Estudis Occitans de Perigòrd.

Commander ici : www.novelum-ieo24.f r

Agenda des manifestations occitanes en Dordogne

Vendredi 12 Mai – Salle de la maison des syndicats place de la myrpe - Bergarc : Soirée contes avec Daniel Chavaroche

: Soirée contes avec Daniel Chavaroche Les 12,13 et 14 Mai aux Eyzies – Bal des bois avec Bargainatt, La cuivraille, Trencadit, Adar, Octopulse, Man Encantada, Cocanha

– Bal des bois avec Bargainatt, La cuivraille, Trencadit, Adar, Octopulse, Man Encantada, Cocanha Samedi 13 mai - Salles des fêtes - Aubas : Bal de soutien à la félibrée 2023

: Bal de soutien à la félibrée 2023 Samedi 13 mai - Salles des fêtes - Lanouaille : Bal avec 3615 tout court

: Bal avec 3615 tout court Mercredi 17 Mai - Salles des fêtes – Saint Paul la Roche : Bal avec Remi Geffroy

: Bal avec Remi Geffroy Jeudi 18 mai - Beaumont du Périgord : Rendez-vous du livre régional et de la culture occitane

Rendez-vous du livre régional et de la culture occitane Samedi 19 mai - Salle des fêtes - Beaumont du Périgord : Concert avec la Mal coiffée

