Dico d'Òc, l'indispensable outil numérique pour apprendre l'occitan

Le dicod'Òc est un multidictionnaire français-occitan et occitan-français proposé par le Congrès permanent de la lenga occitana qui a pour objectif de rassembler, dans une application unique, une sélection d'outils de référence en matière de lexicographie occitane.

Lo Congrès permanent de la lenga occitana un organisme interrégional de régulation de la langue occitane. Il rassemble les institutions et les fédérations historiques occitanes et est soutenu par les collectivités et le Ministère de la Culture et de la Communication. Benaset Dazèas, directeur de cette institution nous parle de tout le travail que Lo congrès réalise en faveur de la langue occitane.

Lo congrès permanent de la lenga occitana

Lo Congrès a pour but de contribuer à la vitalité et au développement de l’occitan, en travaillant à sa connaissance et à sa codification par la production des outils concernant les différents aspects de la langue occitane (lexicographie, lexicologie, terminologie, néologie, phonologie, la graphie, la grammaire et la toponymie). Il agit selon des principes d’action tels que le respect de l’unité et de la diversité de l’occitan, la stabilité, la représentativité des régions linguistiques du territoire d’Oc, la collégialité des décisions et la diffusion de l’information.

Capture d'écran application Dicodòc © Radio France - Nicolas Peuch

Par cet outil, Lo Congrès souhaite répondre au besoin urgent des usagers, et surtout celui du public apprenant la langue occitane, en outils linguistiques occitans sur internet. La langue occitane souffre d’un déficit cruel en la matière, ce qui peut paraitre paradoxal lorsqu’on sait la richesse de sa production en linguistique. De plus on constate un déclin de l’usage du dictionnaire papier chez les scolaires et de l’apparition de nouveaux comportements liés au développement des TIC. Pour toutes ces raisons, Lo Congrès a délibérément fait le choix d’un format numérique. Les dictionnaires numériques sont d'apparition récente et aujourd'hui encore ils représentent, dans une large mesure, une adaptation des dictionnaires imprimés à un nouveau support de diffusion.

Du point de vue proprement lexicographique, les utilisateurs ne rencontreront guère de nouveautés par rapport aux dictionnaires imprimés avec lesquels ils sont certainement plus familiers. Il y a pourtant quelques points, qui sont directement liés au type de diffusion en ligne, et qui doivent être soulignés :

Le dictionnaire pourra bénéficier de corrections ponctuelles voire d’augmentations ;

L’usage d’internet sur les téléphones « intelligents », (smartphone), connaît une croissance exponentielle, surtout chez les jeunes. Aussi, le dicod'Òc a une version pour les mobiles et tablettes tactiles ;

Enfin, la version numérique permet une grande souplesse pour une adaptation future : intégration dans un nouveau dictionnaire, ou même, en fonction des demandes, une édition papier.

En associant dans un unique outil des dictionnaires issus de plusieurs variantes, Lo Congrèsconcrétise par la production un de ses principes d'action : la valorisation de l’unité de la langue et le respect de sa diversité. Grâce aux fonctionnalités applicatives du dicod'Òc (sélection de dictionnaires, recherche multicritères), l’usager, d’où qu’il vienne, pourra avoir accès à des informations en phase avec sa réalité linguistique tout en ayant une perspective panoccitane. Il aura accès à une plus grande richesse lexicale, pourra apprécier les évolutions historiques et géographiques de l'occitan et établir les liens avec les langues voisines.

L'application Verb'Oc est intégrée au Dicodòc © Radio France - Capture écran - Nicolas Peuch

Par cette approche, le dicod'Òc souhaite ainsi conforter la cohérence institutionnelle et pédagogique de la transmission de la langue occitane. C’est pourquoi les dictionnaires sélectionnés sont des ouvrages de référence dans leurs espaces géographiques respectifs : ils sont déjà largement utilisés par les enseignants, les formateurs pour adultes, les étudiants, les professionnels, les institutionnels, etc.

Cette application est disponible en ligne sur le site internet du Congrès ainsi que sur vos smartphones IOS ou Android.

