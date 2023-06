"Dordogne" le premier jeu vidéo en Occitan

Le mardi 13 juin 2023 est sorti le jeu vidéo Dordogne. En plus d'être coloré, émouvant, envoûtant, Dordogne est le premier jeu à sortir très officiellement en occitan, la langue de la région lui servant de cadre. Du jamais vu pour la diversité linguistique et culturelle !

Dordogne est un jeu de Cédric Babouche et son studio Un Je Ne Sais Quoi , associé à Aymeric Castaing et Umanimation , tous deux basés à Bordeaux , et il est édité par Focus Entertainment . Très tôt dans son développement les créateurs ont voulu que le jeu soit disponible en occitan**. Notre invité Danís Chapduelh nous dit tout sur son travail de traduction.**

Jeu Dordogne © Radio France - Cedric Babouche

L'histoire

Mimi , trentenaire citadine, doit un beau matin partir s'occuper de la maison périgourdine de sa grand-mère, qui vient de décéder. Mimi a vécu de plaisantes vacances dans la région... mais elle ne s'en souvient pas. Il lui faudra parcourir de somptueux paysages (réalisés en aquarelle ), en tentant de se remémorer les instants, les images, les senteurs, les sons et les sensations, pour retrouver le fil de ses souvenirs enfouis.

Un jeu pour toute la famille

Dordogne est un jeu narratif très accessible, où l'on ne peut ni perdre, ni mourir. Il invite à la contemplation , à la découverte , à l' émotion , et pour cela peut être joué à tous les âges ... ou même en famille ! Il est disponible au téléchargement sur toutes les consoles de jeu du moment (PlayStation, Xbox, Nintendo Switch) ou sur ordinateur .

Jeu Dordogne © Radio France - Cédric babouche

Un jeu occitan à l'internationale

Dordogne peut être parcouru dans une variété de langues (français, anglais, japonais...) mais une attention particulière a été apportée à la version occitane. J'ai eu l'immense plaisir de signer l'adaptation du texte et, le jeu étant doublé , vous pourrez entendre les voix et le travail remarquable de Delphine Lafon , Monique Burg , Hélio Labadie , Sylvain Roux et Alban Garros , tous encadrés par Laurent Labadie , avec Franck Lutton à la technique. Si vous avez peur de ne pas tout comprendre de l'occitan bergeraco-sarladais parlé dans le jeu, il est même possible de mettre les sous-titres dans une autre langue !

La Dordogne dans un jeu vidéo

Agenda des manifestations occitanes en Dordogne

Samedi 24 juin à Sadillac (de 16h à 20h) Stage et bal trad avec Hastapen

(de 16h à 20h) Stage et bal trad avec Hastapen Samedi 24 juin à Molières Bal trad avec MoizBat' et Sukh Mahal - 18h 22h

Bal trad avec MoizBat' et Sukh Mahal - 18h 22h Samedi 24 juin à Condat sur Vézère Bal trad

Bal trad Du 30 juin au 2 juillet - Montignac-Lascaux - 102ème Félibrée programme ici www.felibree2023.fr

Samedi 1er juillet - Ferme des Tristous - Chancelade : Bal avec 3615 Tout court

Bal avec 3615 Tout court Samedi 8 juille****t à Saint Pantaly d’Excideuil : bal trad à 20h avec Duo Bonnin Campino et Poulidor

