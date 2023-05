Joan-Pau Verdier, l'éternel

3 ans après sa disparition, France Bleu Périgord met à l’honneur ce grand chanteur et homme de radio. Nos invités Roseline et Didier Berguin, Patrick Salinié, Patrick Descamps, Denis Salles et Martial Peyrouny nous parleront de leurs souvenirs et anecdotes avec Joan-Pau Verdier.

Ce mercredi 24 mai a eu lieu, dans les locaux de France Bleu Périgord, l'inauguration du s tudio d'enregistrement qui portera désormais le nom de Joan-Pau Verdier . Un hommage vibrant a cette grande figure du milieu occitan.

Un studio rebaptisé au nom de Joan-Pau Verdier

Le visage et le nom de Joan-Pau Verdier seront désormais toujours présents à France Bleu Périgord, fervent défenseur de la langue occitane qui a aussi animé de très nombreuses émissions sur Radio France Périgord puis sur France Bleu Périgord. Il est décédé à l'âge de 73 ans, le 21 juin, le jour de la fête de la musique, en juin 2019, il y a près de trois ans. France Bleu Périgord souhaite "inscrire dans la durée le travail de Joan-Pau pour diffuser et partager la langue occitane au travers de ses contributions artistiques et radiophoniques", indique Henri Stassinet, directeur de France Bleu Périgord.

Plaque devant le studio Joan-Pau Verdier à France Bleu Périgord - Dessin de José Corréa - Fabrication Franck Lutton - Nicolas Peuch

Artiste occitan et libertaire

Joan-Pau Verdier débute sa carrière en français en interprétant notamment les textes de l'Agonacois Michel Chadeuil. Mais l'appel de la langue d'Oc ne tardera pas. Il est alors remarqué par la maison de disque Philips avec qui il signe un premier album qui sort en 1973 " Occitania Sempre ". Un disque moderne qui pour beaucoup apporte à l'époque un souffle nouveau et une autre dimension à la chanson en langue d'Oc . Avec Jean Bonnefon, il a fondé Bigaroc et a participé au groupe périgourdin Peiraguda . Avec plus de 17 albums à son actif , il a su marqué son temps de son empreinte mais aussi d’une patte musicale unique. Il aimait a dire qu'il n'était pas occitaniste, ni militant mais le plus beau des cadeaux qu'il a pu faire au monde occitan c'est de chanter dans la langue des troubadours

Dans l'émission "Contradas" présentée par Denis Salles et diffusée sur France 3 ses amis et ses proches reviennent sur la carrière de Joan-Pau Verdier

Cont(r)adas Joan Pau Verdier

L'occitan dans le coeur et dans la voix

C’est en 1997, que Jean Bonnefon, alors directeur de Radio France Périgord qui deviendra par la suite France Bleu Périgord, lui propose d’animer une émission tout en occitan afin de faire rayonner la langue et la culture occitane sur l’antenne. Très vite rejoint par celui qui deviendra son comparse Martial Peyrouny, l’émission est baptisée par les deux amis « Meitat Chen Meitat Porc ». Ce sera un succès grâce à la qualité de ses invités et la bonne humeur de ses 2 animateurs, Joan-Pau Verdier et Martial Peyrouny qui pendant plus de 20 ans ont fait vivre la culture occitane. Co-animateur de l’émission « Meitat Chen Meitat Porc », Joan-Pau Verdier savait aussi utiliser de manière ludique la langue de son cœur à travers « Le mot en Oc » chronique hebdomadaire qui est encore diffusée sur France Bleu Périgord. En 2017, c’est Nicolas Peuch, qui rejoint l’équipe de « Meitat Chen Meitat porc » en remplacement de Martial Peyrouny (Daniel Chavaroche et François Lagorce l’avaient remplacé aussi ), alors très pris par son métier de professeur d’occitan. Un livre rassemblant ses chroniques radio nommées "Lenga de pelha" fut édité par l'institut d'études occitanes Novelum en collaboration avec France bleu Périgord.

Joan-Pau Verdier et Martial Peyrouny en studio © Radio France - Inconnu

Il nous laisse le souvenir d’un homme gentil, et d’un artiste profondément humain et cultivé qui a ouvert le chemin pour de nombreux chanteurs occitans", dit Martial Peyrouny." Il est celui qui le premier a décidé qu’il vivrait de son art en chantant en langue d’oc. Son parcours a prouvé qu’il avait réussi ce dur pari en étant pourtant celui qui a ouvert le chemin …" Adieu-Siatz Joan-Pau ... Mercés per tot, t'obludarem jamai

Agenda des manifestations occitanes en Dordogne

Vendredi 2 Juin - Salle des fêtes - Bourdeilles : Bal avec 3615 tout court

: Bal avec 3615 tout court Vendredi 2 Juin – La Marjolaine - Plazac : Bal avec Trad’ en Stock

: Bal avec Trad’ en Stock Vendredi 2 Juin - Salle des fêtes – Carsac-Aillac : Concert avec Rodin Kaufmann

: Concert avec Rodin Kaufmann Samedi 3 juin - Salle des fêtes – Carsac-Aillac : Festival Bolega, jornada espectacles per la joinessa. Emb La Fat, L’asco, Lagastina, Joan frances Gareyte e Gilles Debecdelièvre

: Festival Bolega, jornada espectacles per la joinessa. Emb La Fat, L’asco, Lagastina, Joan frances Gareyte e Gilles Debecdelièvre Samedi 3 Juin - Bourrou : Bal avec le sextet

: Bal avec le sextet Samedi 3 Juin – moulin du Rousseau à Périgueux : Bal avec la FAT

: Bal avec la FAT Samedi 10 Juin – Salle des fêtes – Saint Michel de Double : Bal avec chez la Dédé

: Bal avec chez la Dédé Samedi 10 Juin au Gour de l’arche à Périgueux : musique et danse traditionnelles avec Las belutas dau Canto et Los Zinzonaires.

Programmation musicale de l'émission :

Joan-Pau Verdier / L'afficha rotge Didier et Roselyne Berguin / T'aimarai Joan-Pau Verdier / Miséricordes Joan-Pau Verdier / Legenda Joan-Pau Verdier / Bradin bradau Joan-Pau Verdier / Tabou le chat