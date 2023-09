L’association « Los Zinzonaires » fait sa rentrée

Depuis plus de 30 ans, cette association fait rayonner les musiques et les danses traditionnelles en Périgord et bien au-delà. Partons à la découverte des "Zinzonaires" !

L'origine du nom "Los Zinzonaires" remonte aux années 80, lorsque des amis passionnés par les musiques traditionnelles ont décidé de former un groupe. Le terme "zinzoner", bien que peu usité, signifie en gros "faire du bruit avec un instrument de musique", évoquant ainsi le son discordant que l'on peut produire en touchant pour la première fois un instrument comme le violon, loin de la mélodie harmonieuse. Ce nom singulier, ironique et mordant, était le reflet de leur humour décalé.

Patrick Ménéchal et Éric Daudy, musiciens de l'association "Los Zinzonaires" © Radio France - Nicolas Peuch

Patrick Ménéchal, son président et Éric Daudy un des musiciens de l'association, nous ont découvrir leur passion pour la transmission des musiques et danses traditionnelles du Périgord et d'ailleurs.

Los Zinzonaires, toute une histoire !

Depuis plus de 30ans, le groupe s'est étoffé pour devenir une association florissante regroupant aujourd'hui une cinquantaine de membres dévoués. Chaque jeudi soir, ils se réunissent au Centre Culturel de la Visitation à Périgueux pour partager leur passion à travers différents ateliers et cours bénévoles. Au programme : l'accordéon diatonique, la vielle, le violon, la chabrette, les flûtes et les danses traditionnelles occitanes. Et vous pouvez également les retrouver le mardi soir à la salle Le Classico au Val d'Atur pour des initiations aux danses traditionnelles. "Los Zinzonaires" sont bien plus qu'un groupe de musiciens. Ils sont les gardiens passionnés de la musique traditionnelle occitane, perpétuant cette riche tradition à travers leur musique enivrante et leurs danses endiablées. Si vous souhaitez vivre une expérience musicale authentique et festive, n'hésitez pas à les rejoindre lors d'un bal ou d'une de leurs initiations.

Leur mission est de faire découvrir et partager le riche répertoire de la musique traditionnelle du Périgord, mais aussi toutes les musiques et danses traditionnelles de France.

Le Gros Bal, l'évènement trad' de la rentrée

Affiche Le Gros Bal - 17 Septembre 2023 - Sarliac sur l'isle © Radio France - Los Zinzonaires

Depuis quelques années, "Los Zinzonaires" organisent plusieurs bal traditionnels un peu partout en Dordogne, Le gros Bal est le point d'orgue de toutes ces actions tout au long de l'année, en invitant le public à une grande soirée festive autour du bal en collaboration avec l'association "Dansons l'Europe" basée à Sarliac / l'Isle. Cette année Le Gros Bal aura lieu le Samedi 17 Septembre à la salle des fêtes de Sarliac sur l'Isle

Au programme cette année du Gros Bal :

De 14h30 à 17h00 : Stage de danses du Poitou avec Patrick Graval

20h30 Bal avec le groupe Socam

22h30 Bal avec le groupe "Les Genoux"

Renseignements et réservation au 06.07.73.96.64 et sur la page Facebook de Los Zinzonaires

Balaviris 2022 | Socam | La Vielha - Branle d'Ossau | Eymoutiers (87)

Les Genoux bal Luant 2023

Agenda des manifestations occitanes en Dordogne

Jeudi 14 Septembre - Salle des fêtes - Champcevinel : Bœuf musique traditionnelle avec Tiralira

: Bœuf musique traditionnelle avec Tiralira Vendredi 15 Septembre – Salle des fêtes – Condat sur Vézère : Atelier danse et scène ouverte avec les Gars’ziers du trad’

: Atelier danse et scène ouverte avec les Gars’ziers du trad’ Samedi 16 Septembre – Café associatif - Saint Aubin de Lanquais : Soirée musique trad’ avec le groupe Le Sextet

: Soirée musique trad’ avec le groupe Le Sextet Samedi 16 Septembre – Salle des fêtes – Sarliac/l’isle : Le Gros Bal, Stage de danses du Poitou avec Patrick Graval de 14h30 à 17h30 et Bal trad’ avec Socam et les Genoux

: Le Gros Bal, Stage de danses du Poitou avec Patrick Graval de 14h30 à 17h30 et Bal trad’ avec Socam et les Genoux Samedi 16 Septembre – Café associatif - Saint Aubin de Lanquais : Soirée musique trad’ avec le groupe Le Sextet

: Soirée musique trad’ avec le groupe Le Sextet Samedi 16 Septembre – Salle des fêtes - Daglan : Soirée occitane avec l’Asco

: Soirée occitane avec l’Asco Samedi 7 Octobre – Foyer Rural – Razac/l’isle : Bal avec Gilles Debecdelièvre et Anem Trio

Le petit bal de Razac - Samedi 7 octobre - Razac sur l'isle / Anem trio / Gilles Debecdelièvre © Radio France - Son d'Oc prod

Programmation musicale de l'émission