L'Enchantada, le festival du chant occitan d'ici et d'ailleurs

Virginie Laurent, de maîtresse à Régenta

Il y a un an, Virginie Laurent s'est lancé un défi, être professeur des écoles mais en Occitan. Après un an de formation et un diplôme en poche, elle est désormais en poste à l'école de la cité à Périgueux. Découvrons ensemble le portrait d'une passionnée d'Occitan.