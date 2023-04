L'occitan fait son marché à Périgueux

La Ville de Périgueux et l'association Novelum ont récemment lancé l'opération "Mon marché est Occitan". Cette initiative vise à mettre en avant la culture occitane au sein du marché, qui accueille des commerçants depuis le XIIIe siècle sur les places de la Clautre et du Coderc.

"Mon marché est occitan" est une initiative menée conjointement entre la ville de Périgueux et l'association Novelum, dans le cadre du programme "Aquí benleu !". Il s'agit de rendre la langue plus visible dans la ville de Périgueux par le biais de plusieurs actions. Nos invitées Béatrice Laporte, conseillère municipale déléguée à la langue et à la culture occitane et Claire Wendling, chargée de mission pour Novelum nous dévoilent ces actions.

Béatrice Laporte et Claire Wendling © Radio France - Nicolas Peuch

Rendre la langue occitane plus visible

La ville de Périgueux attache une grande importance à la promotion de la langue occitane et à sa visibilité dans l'espace public. Pour Béatrice Laporte, conseillère municipale déléguée à la langue occitanes, il est primordial de socialiser cette langue et de la rendre accessible à tous les habitants de la ville, quelle que soit leur origine ou leur niveau de connaissance de l'occitan. En effet, la présence de la langue occitane dans la ville de Périgueux contribue à la richesse culturelle du département de la Dordogne. C'est pourquoi la mairie grâce a l'appui de l'Institut d'études occitanes Novelum, s'efforce de valoriser cette langue et de la rendre visible dans l'espace public à travers différents projets, tels que la signalétique bilingue dans les rues et les commerces, les événements culturels et les initiatives éducatives.

Dépliant Programme Aquí Benleu © Radio France - Novelum IEO24

Claire Wendling, chargée de mission pour l'association Novelum, a consulté les commerçants locaux pour identifier ceux qui seraient intéressés par une action de valorisation de la langue occitane. Novelum a ensuite créé des noms et logos en occitan pour ces commerçants partenaires.

Aquí, parlam occitan

Les panonceaux aquí parlan occitan et les panonceaux personnalisés pour les commerçants du marché de Périgueux © Radio France - Novelum

Les panonceaux "Aquí parlam occitan!" et "L'occitan m'agrada!" ont été distribués aux commerçants partenaires de l'opération, indiquant leur capacité à servir la clientèle en occitan ou leur soutien à la culture occitane. D'autres panonceaux complètent la démarche en indiquant en langue occitane le nom des exposants et leur activité. La remise de ces panonceaux aux commerçants non-sédentaires s'est déroulée sur les places de la Clautre et du Coderc en présence des élus du Conseil municipal et des représentants de Novelum l'institut d'études occitanes en Périgord.

Agenda des manifestations occitanes en Dordogne

29 et 30 avril – La Doublerie – Saint Michel de Double : Stage de violon avec camille Raibaud

: Stage de violon avec camille Raibaud 29 et 30 avril – Salle des fêtes – Beauregard et Bassac : Stage de fandango et de chants de Gascogne puis Bal avec Philippe Marsac et Aniez eta Zeina

: Stage de fandango et de chants de Gascogne puis Bal avec Philippe Marsac et Aniez eta Zeina Vendredi 5 mai - Salles des fêtes - Rampieux : Concert-Bal avec le groupe Arredalh

: Concert-Bal avec le groupe Arredalh Samedi 6 mai - Église - Beaumont du Périgord à 17h : Chorale Choeur Paratge Concert "Messa occitana"

: Chorale Choeur Paratge Concert "Messa occitana" Samedi 6 mai - salles des fêtes - Beaumont du Périgord : Concert du groupe Igor

: Concert du groupe Igor Samedi 13 mai - Salles des fêtes - Aubas : Bal de soutien à la félibrée 2023

: Bal de soutien à la félibrée 2023 Les 12,13 et 14 Mai aux Eyzies – Bal des bois avec Bargainatt, La cuivraille, Trencadit, Adar, Octopulse, Man Encantada, Cocanha

– Bal des bois avec Bargainatt, La cuivraille, Trencadit, Adar, Octopulse, Man Encantada, Cocanha Jeudi 18 mai - Beaumont du Périgord : Rendez-vous du livre régional et de la culture occitane

Rendez-vous du livre régional et de la culture occitane Samedi 19 mai - Salle des fêtes - Beaumont du Périgord : Concert avec la Mal coiffée

Programmation musicale de l'émission