L’Odyssée Dordonha, une histoire de Gabariers

Plongeons au cœur de l'histoire fluviale avec la confrérie des gabariers de Vayrac et découvrons ensemble le Courpet, ce bateau emblématique qui a navigué sur les eaux de la Dordogne pendant des siècles.

Au coeur du Lot, La Confrérie des Gabariers de Vayrac est une association qui perpétue la tradition fluviale de la Dordogne en faisant vivre la mémoire des gabarriers. Ses membres s'investissent dans la préservation et la promotion de ce patrimoine unique à travers des actions concrètes telles que des navigations, des animations et des visites guidées.

François et Gérard Boudou, membres de la confrérie des gabariers © Radio France - Nicolas Peuch

La transmission d'un patrimoine

Pour François et Gérard Boudou, la transmission est un aspect essentiel de l'action menée par la Confrérie des Gabariers de Vayrac. En effet, les membres de cette association s'attachent à transmettre aux générations futures les savoirs et les pratiques liés à la navigation fluviale et à la culture gabarrière. Pour cela, ils organisent régulièrement des animations pédagogiques, des sorties scolaires et des ateliers de découverte pour sensibiliser les jeunes publics à l'histoire et au patrimoine fluvial de la Dordogne. La Confrérie est donc un acteur majeur de la transmission de cette culture vivante et de cette tradition séculaire sans oublier la langue occitane.

Ne confondons pas Courpet et Gabare !

Courpet, bateau utilisé par les gabariers de Vayrac © Radio France - Nicolas Peuch

Le Courpet est un bateau traditionnel de la Dordogne, semblable à la gabare mais de plus petite taille. Contrairement à la gabare, le Courpet était conçu pour un seul voyage et transportait plutôt des marchandises légères sur des distances plus courtes. Le Courpet était souvent manœuvré par 3 à 4 personnes. Elina est un Courpet corrézien, une reconstitution d'un modèle traditionnel du XIXe siècle. Mesurant 14 mètres de long et 3,50 mètres de large, cette gabarre à fond plat a été construite dans les chantiers de Spontour, un village de Corrèze. Dans les années 1850, plus de 400 embarcations quittaient ces chantiers chaque année, durant l'âge d'or de la batellerie. Le modèle d'Elina est le même que celui des gabarres réalisées pour le téléfilm de Josée Dayan "La Rivière Espérance" dans les années 1990 et inspiré des livres de l'écrivain Christian Signol.

