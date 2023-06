La 102ème Félibrée animera Montignac-Lascaux les 30 juin, 1er et 2 Juillet 2023

La Félibrée est le rendez-vous occitan de l'année en périgord. Une occasion de découvrir ou de redécouvrir la plus grande fête occitane de Dordogne qui attire des milliers de personnes chaque année.

Christel Grégoire présidente de l’association Lo Bornat dau Perigòrd et Laurent Mathieu, maire de Montignac-Lascaux. Ils viennent tous les 2 nous donner les détails de la Félibrée qui aura lieu les 30 juin ,1 et 2 Juillet à Montignac-Lascaux.

Laurent Mathieu, maire de Montignac-Lascaux et Christel Grégoire, présidente de l'association Lo Bornat dau Perigòrd © Radio France - Nicolas Peuch

Une Félibrée sous le signe de l'écologie et de la jeunesse

La 102ème Félibrée aura lieu à Montignac-Lascaux vendredi 30 juin, samedi 1er et dimanche 2 juillet 2023.

La félibrée c’est la fête occitane du Périgord ! Pendant 3 jours, la musique, la danse, les métiers anciens, la cuisine traditionnelle, les savoir-faire, la langue d’oc sont à l’honneur mais pas seulement !

Si vous ne le saviez-pas la décoration de la ville qui accueille la félibrée est faite traditionnellement de fleurs en papier crépon fabriquées par les habitants et plus récemment en papier recyclé. Mais pour aller plus loin cette année les décorations de la villes seront réalisées en matières recyclées (bouteilles plastiques, tissu etc..) une très belle façon de lier l'écologie à la tradition.

Un espace jeunesse sera tenu espace Mandela à Montignac-Lascaux par la toute récente section jeunes de l'association centenaire Lo bornat dau Perigòrd section appelée "Les jeunes d'Òc". Ils proposeront un rallye photo, des jeux traditionnels, de la cuisine et ... un jeu télévisé revisité en Occitan. Christel Grégoire, présidente de cette association occitane est très fière de voir que des adolescents s'empare de la Félibrée à leur façon.

Trois jours de fête occitane

VENDREDI 30 JUIN - « Journée pour les scolaires »

Une journée où plus de 1 000 élèves occitanistes venus de toute la Dordogne viennent profiter de ce vendredi à la découverte des traditions et de la culture occitane. Les écoles du secteur ont toutes répondues présentes ainsi que les calendretas et les classes bilingues du Département.

Place Tourny

14h-15h Concert-bal animé par le duo Peuch-Deltheil – gratuit

18h30 Spectacle des enfants

Les enfants de l’école Simone Veil de Montignac-Lascaux ont préparé un spectacle de chants et danses. Lo bornat dau Perigord est venu à plusieurs reprises depuis quelques semaines afin de les aider dans cette création.

Place Tourny

19h30 La fanfare de la St Roch de St Geniès va mettre l’ambiance pour cette fin de journée.

Dans les rues et sur les places

Découvertes des vieux métiers, démonstrations de danse, musique, cuisine …

Salle de l’ancienne école maternelle

Exposition de photos « souvenirs des Félibrées »

Exposition de vieux outils

SAMEDI 1er JUILLET - MATIN

Place Carnot/place Joubert

Marché hebdomadaire

11h30 Inauguration de l’œuvre réalisée par l’artiste Nerone, place Victor Hugo (entrée parking des Sagnes) Un projet porté par le Centre Culturel de Montignac Le Chaudron en partenariat avec le Département, la Mairie, la Sémitour et Montignacois Evènements.

APRES-MIDI ET SOIR

Accès payant de 13h à 19h

3€, gratuit pour les moins de 12 ans

De 14h00 à 18h : la section jeunes du Bornat Dau Perigord propose des jeux, démonstration de cuisine, le tout dans une ambiance festive et musicale. Espace Nelson Mandela

De 14h30 à 18h : réalisation d’un graff collectif avec l’artiste Nerone. Petits et grands, venez apporter votre touche à cet immense tableau. Espace Nelson Mandela

15h Cant’oc, spectacle de chants en occitan, a capella ou accompagnés musicalement. Ouvert aux groupes, chorales, interprètes amateurs. Place Tourny

17h Démonstrations de Bourrée. Place Tourny

18h Dépôt de gerbe et recueillement aux monuments aux morts. Square Pautauberge

18h30 Remise de la bannière du Bornat au maire de Montignac-Lascaux. Square Pautauberge

18h30 Apér’oc avec les ateliers occitans de Montignac-Lascaux et Aubas. Espace Nelson Mandela

21h Concert Bal avec Rémi Geffroy Septet Odysseus – 10€ ou 7€ (pour ceux qui ont leur ticket d’entrée de l’après-midi). Place d’armes

Rémi Geffroy - Odysseus

Tout au long de la journée.

Démonstration de vieux métiers, stands d’artisans. Rues et place de la ville

Salon du livre du Bornat avec la présence d’auteurs. Ancienne école maternelle

Exposition photo et de vieux outils. Ancienne école maternelle

Boutique de la Félibrée**. Place Bertran de Born**

DIMANCHE 2 JUILLET

Entrée 6€, gratuit pour les moins de 12 ans

8h Ouverture au public des 5 portes de la ville

8h45 Remise des clés de la ville par le maire à la présidente du Bournat puis à la Reine de la Félibrée. Avenue de Lascaux (Porte 1)

9h Défilé des groupes traditionnels et vieux métiers. Rue du 4 septembre, Place de la libération, rue de juillet, place Carnot, Place d’Armes.

10h Célébration de la messe en occitan. Place d’Armes

11h Défilé des groupes traditionnels. Place d’Armes, Quai Merilhou, Rue du 4 septembre.

11h15 Hommage à Marcel Secondat, résistant et historien du Périgord, originaire de Plazac. Place Yvon Delbos

12h30 Taulada à la salle des fêtes. Repas traditionnel de la Félibrée. Sur réservation. 30€

14h-18h Scène ouverte aux musiciens. Square Pautauberge

15h-18h Cour d’Amour. Place Tourny

18h Annonce officielle de la ville hôte de la Félibrée 2024. Place Tourny

20h30 Concert – bal avec Los zinzonnaires. Place Tourny, gratuit

Tout au long de la journée.

Démonstration de vieux métiers, stands d’artisans. Rues et place de la ville

Salon du livre avec la présence d’auteurs. Ancienne école maternelle

Exposition photo et de vieux outils. Ancienne école maternelle

Boutique de la Félibrée**. Place Bertran de Born**

La section jeunes du Bornat Dau Perigord propose des jeux, démonstration de cuisine, le tout dans une ambiance festive et musicale. Espace Nelson Mandela

Plan de la félibrée 2023 à Montignac-Lascaux © Radio France - Félibrée 2023

Pour toutes informations complémentaires et même pour vous inscrire en tant que bénévole pour vivre l'aventure de la Félibrée, vous pouvez consulter le site internet de la Félibrée 2023 : www.felibree2023.fr

Agenda des manifestations occitanes en Dordogne

Vendredi 16 juin – salle des fêtes – Saint Cyprien : Concert avec Humus machine

Concert avec Humus machine Vendredi 16 juin – salle des fêtes - Badefols sur Dordogne : Bal avec les Gars'ziers du trad'

Bal avec les Gars'ziers du trad' Vendredi 16 juin – Centre Culturel - Ribérac : Concert avec Peiraguda

Concert avec Peiraguda Samedi 17 juin – Centre Culturel - Sarlat : Concert avec Peiraguda

Concert avec Peiraguda Samedi 17 Juin – festival Paratge – Bourdeilles : Concerts avec Troubadours art ensemble, Bòsc, Liraz et Rodin.

Concerts avec Troubadours art ensemble, Bòsc, Liraz et Rodin. Samedi 24 juin à Sadillac (de 16h à 20h) Stage et bal trad avec Hastapen

(de 16h à 20h) Stage et bal trad avec Hastapen Samedi 24 juin à Molières Bal trad avec MoizBat' et Sukh Mahal - 18h 22h

