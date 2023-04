La Seria, la première série en occitan !

Marius Blenet, journaliste et animateur de l'émission occitane "Viure al païs", nous fait découvrir "La Seria", première série en occitan diffusée sur la plateforme FranceTv. Partons à la découverte de ce road-movie occitan.

"La Seria", France 3 offre le premier rôle à l'occitan avec cette comédie pleine d'humour, d'aventures avec une langue occitane bien vivante ancrée dans son temps.

LA SERIA - TEASER

L'histoire de "La Seria"

À 25 ans, tout est possible. Thomas, jeune rêveur fou, veut moderniser l’occitan en créant une série audiovisuelle. Il embarque un compère qui n’a rien demandé, Matthieu. Après un road-movie délirant, Thomas y met fin lorsqu’il découvre que sa copine le trompe avec Matthieu. 6 ans plus tard, de l’eau a coulé sous les ponts et sur les calvities naissantes. Thomas remet une pièce dans la machine, retrouve Matthieu, et relance son projet insensé. Mais maintenant, il lui faut bien plus qu’un complice : il a besoin d’acteurs, de techniciens, d’un chien, de financeurs, et d’une grande caméra, parce que « pour faire un grand film, il faut une grande caméra ». Entre les trafics d’un oncle véreux ami de Michel Cordes, des Croates improbables, la mer, et la police des poubelles, LA SERIA est une comédie culturelle et polyglotte drôlement et joyeusement méridionale, qui pose en 5 épisodes de 40 minutes une question fondamentale : l’enthousiasme suffit-il à changer le réel ? Tout en laissant à Pagnol ce qui est à Pagnol, LA SERIA vous invite dans un sud frais et hilarant, où les portes s’ouvrent et se referment sans cesse sur le nez de personnages touchants et écorchés vifs.

Un road-movie version occitane

Du concept en passant par les sous-titres, tout a été pensé pour prendre par la main le spectateur et le promener dans un univers méridional désopilant. Le concept, c’est l’exotisme d’ici, qui s’il n’a rien à envier à celui de là-bas, est tout aussi surprenant. LA SERIA balade le spectateur dans les paysages magnifiques du Languedoc, de la Provence, de la Catalogne et sa folle vie barcelonaise, en passant par les friches industrielles marseillaises.

Première série produite par France 3 Occitanie, LA SERIA est un projet de longue haleine qui, du projet à la diffusion, fête ses douze ans. Née de la rencontre d’un réalisateur amoureux de sa région, Amic Bedel, et d’un écrivain tout aussi amoureux de sa région, Julien Campredon, LA SERIA est un projet audacieux qui nous parle de passions et d’amitiés.

Michel Cordes dans son rôle de commerçant © Radio France - AnderAnderA / Piget Films / France 3 Occitanie

Un invité de ... "Plus belle la vie", amoureux de langue occitane Michel Cordes allias "Roland Marci" le patron du bar le Mistral dans la série "Plus belle la vie", il joue dans "La Seria" son propre rôle. Un acteur retraité qui a décidé de reprendre un commerce dans les quartiers de Marseille.

Une bande son de choix

La scène de musique actuelle occitane est ultra créative. Amic Bedel a réalisé de nombreux clips pour ces artistes ces dernières années et a largement puisé dans ce répertoire pour la BO de La Seria. On retrouve Cocanha, Dje Baleti, La Mal Coiffée, Riga raga, De la Crau, Goulamas'k, Rodin, Laurent Cavalié, Tust, Mauresca, The Incredible Garruche Band, Aqueles... Il y a également des groupes catalans comme Sandre, Geminis, The Strombers ou Dusminguet.

La Seria, première série en Occitan © Radio France - France 3 occitanie / Piget prod / Anderandera

Pour regarder cette série entièrement occitane, rendez-vous sur la plateforme FranceTv https://www.france.tv/series-et-fictions/la-seria/

Agenda des manifestations occitanes en Dordogne

Vendredi 5 mai - Salles des fêtes - Rampieux : Concert-Bal avec le groupe Arredalh

Concert-Bal avec le groupe Arredalh Samedi 6 mai - Église - Beaumont du Périgord à 17h : Chorale Choeur Paratge Concert "Messa occitana"

Chorale Choeur Paratge Concert "Messa occitana" Samedi 6 mai - salles des fêtes - Beaumont du Périgord 20h30 : Concert du groupe Igor

: Concert du groupe Igor Vendredi 12 Mai – Salle de la maison des syndicats place de la myrpe - Bergarc : Soirée contes avec Daniel Chavaroche

: Soirée contes avec Daniel Chavaroche Les 12,13 et 14 Mai aux Eyzies – Bal des bois avec Bargainatt, La cuivraille, Trencadit, Adar, Octopulse, Man Encantada, Cocanha

– Bal des bois avec Bargainatt, La cuivraille, Trencadit, Adar, Octopulse, Man Encantada, Cocanha Samedi 13 mai - Salles des fêtes - Aubas : Bal de soutien à la félibrée 2023

: Bal de soutien à la félibrée 2023 Samedi 13 mai - Salles des fêtes - Lanouaille : Bal avec 3615 tout court

: Bal avec 3615 tout court Mercredi 17 Mai - Salles des fêtes – Saint Paul la Roche : Bal avec Remi Geffroy

: Bal avec Remi Geffroy Jeudi 18 mai - Beaumont du Périgord : Rendez-vous du livre régional et de la culture occitane

Rendez-vous du livre régional et de la culture occitane Samedi 19 mai - Salle des fêtes - Beaumont du Périgord : Concert avec la Mal coiffée

