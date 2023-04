Les rencontres Generacion Paratge, l'évènement pour la jeunesse occitane en Périgord

Depuis plus de 10 ans l’Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord organise les journées Generacion Paratge pour les collégiens occitanistes de Dordogne. Laurence Salles chargée de projet culture occitane et coordinatrice du programme départemental Paratge nous en donne tous les détails.

"Génération Paratge" est une initiative de l'Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord visant à sensibiliser les collégiens à la culture occitane. Il se compose d'ateliers de pratique artistique (danse, musique, théâtre, etc.) et de rencontres avec des artistes occitans. Cet événement existe depuis près de 10 ans et s'adresse aux collégiens des établissements publics et privés du département qui suivent un parcours en langue occitane.

Laurence Salles - Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord © Radio France - Nicolas Peuch

Une culture occitane ouverte sur le monde

Les rencontres "Generacion Paratge" proposent une rencontre entre collégiens et lycées occitanistes au total cette année 10 collèges et un lycée sont concernés soit 375 élèves. Ce programme se déroule en plusieurs étapes :

En collaboration avec l'artiste Rodìn Kaufmann, un parcours de pratique artistique axé sur le chant slamé en occitan et la poésie a été proposé. Le but était de confronter les enseignants et les élèves au processus de création artistique par l'écriture et l'interprétation.

Les journées "Génération Paratge" ► Vendredi 26 mai 2023 à Montagrier En partenariat avec le service culturel de la Mairie de Ribérac Spectacle le matin / bal l'après midi 1 concert tout public en soirée ► Vendredi 2 juin 2023 à Carsac-Aillac En partenariat avec la Communauté de Communes Pays de Fenelon Spectacle le matin / bal l'après midi 1 concert tout public en soirée

► PANTAIS CLUS / Rodìn Kaufmann & Denis Sempieri : Le parcours est axé sur la pratique du chant slamé en occitan sur fond de poésie. L'objectif du parcours sera, à partir de l'univers de Rodin et de son projet "Pantais Clus", de confronter les enseignants et les élèves au processus de création artistique par l'écriture et l'interprétation.

Passionné de musique, de poésie et de dessin, Rodìn Kaufmann est rappeur, producteur, chanteur et poète d'expression occitane. Il est l'auteur compositeur des poèmes et de la musique de la plupart des titres de "Pantais Clus". Dans cet album se marient avec harmonie l'univers trap-musiques alternatives avec celui des instruments et thèmes musicaux traditionnels et celui de la déclamation cadencée d'une poésie occitane moderne.

Le répertoire "Pantais Clus" de Rodìn imbrique deux univers, celui des chansons poétiquement urbaines de l'album portant le même nom, encadrées par les constructions instrumentales étonnantes que Valentin Laborde fait jaillir de sa vielle électrique et ses pédales d'effets.

STS • rodín • [live teaser] @transmusicalesOfficiel

► LABORATORI / BAL ELECTRO TRAD' / Gilles Debecdelievre

Particule de mémoires des chants des anciens, prélevées de l'oubli des archives magnétiques, aspirées par la matrice musicale, compressées dans le vortex expérimental, fusionnées aux atomes d'airs d'électrons pop, pop, pop...

Agenda des manifestations occitanes en Dordogne

Mercredi 19 Avril – Salle RPA – Brantôme : Atelier-Bal avec le groupe Baluchon

: Atelier-Bal avec le groupe Baluchon Samedi 22 avril – Salle des fêtes – Sarliac/l’Isle : Grand bal avec Les gars’ziers du trad’ et Remi Geffroy

: Grand bal avec Les gars’ziers du trad’ et Remi Geffroy Samedi 22 avril – Salle des fêtes – Saint Paul La Roche : Bal avec le groupe Edentia

: Bal avec le groupe Edentia 29 et 30 avril – La Doublerie – Saint Michel de Double : Stage de violon avec camille Raibaud

: Stage de violon avec camille Raibaud 29 et 30 avril – Salle des fêtes – Beauregard et Bassac : Stage de fandango et de chants de Gascogne puis Bal avec Philippe Marsac et Aniez eta Zeina

: Stage de fandango et de chants de Gascogne puis Bal avec Philippe Marsac et Aniez eta Zeina Les 12,13 et 14 Mai aux Eyzies – Bal des bois avec Bargainatt, La cuivraille, Trencadit, Adar, Octopulse, Man Encantada, Cocanha

