"Mine de plomb, mina de ren", le dernier livre de Cécile Chadeuil

Ce dimanche partons à la découverte de Cécile Chadeuil, son univers poétique, son amour des mots et de la langue occitane. Elle nous présente son dernier ouvrage "Mina de plomb, Mina de ren".

Cécile Chadeuil est née en 1980 dans une famille de paysans sauvages au sens étymologique du terme, entre le Limousin et le Périgord. Elle est « Périgord moitié porc, limousin moitié coquin », tout en vivant d cet exotisme du côté de Toulouse, allez savoir pourquoi. Fille d’écrivain, petite-fille d’un sorcier-sourcier-rebouteux limousin, Cécile Chadeuil a tout d’abord rejeté cette culture avant de s’en faire rattraper par la poésie.

Quand la réalité se mêle à la poésie

Elle a publié son premier recueil 2015 « A chara o crotz » plein d’interrogations dont la réponse ne sort qu’au hasard de la pièce de monnaie tirée à pile ou face. Des interrogations, elle en a toujours, c’est ce qu’elle nous donne à lire dans ces « Chansons de rien » suivies de ses « portraits photosensibles ». Ce qui l’intéresse, au-delà de ces questions existentielles, c’est de dire le profond avec une parole honnête, sans oublier l’humour porté par certaines situations, manière aussi d’accepter le plus ténébreux des désespoirs. La poésie, versifiée ou en prose, n’est pas pour elle un moyen de séduction mais plutôt une manière de concilier le fait d’avoir le cul entre deux chaises, entre ville et campagne, monde paysan et monde urbain.

Voix Vives: Cecila Chapduelh (Cécile Chadeuil), Sète (21-29 juillet 2022)

"Mina de plomb, mina de ren" son dernier recueil

Mina de plomb, mina de ren © Radio France - Cecila Chapduelh

Ce recueil illustré de dessins à la mine de plomb de Jué (d'où son titre) comporte deux parties : deux douzaines de chansonnettes et une bonne dizaine de portraits en prose.

Les Chansonnettes de rien (le diminutif et la négation affirment la volonté de ne pas trop se prendre au sérieux) reprennent avec malice la forme et le ton des rengaines populaires, mais elles rompent de façon radicale avec les thèmes et le clichés qu'on pourrait attendre d'une « poésie féminine » (si tant est que ça existe). Elles sont pleines de méchanceté et d'esprit (de mauvais esprit), un peu comme ces pastourelles médiévales où la bergère rembarre crûment le noble cavalier qui la courtise, sauf qu'ici c'est elle qui drague ouvertement le gentilhomme, en « patois » bien sûr. Elles affirment tout aussi crûment le droit des femmes à exprimer leur désir sans détour. On aurait tort cependant de les réduire à leur aspect provocateur. Ces chansonnettes peuvent être aussi chansons d'amour sincère, même s'il est formulé dans le langage des simples.

Quant aux Portraits photosensibles, ce sont de petits contes burlesques, des portraits fantaisistes de créatures imaginaires, comme le caméléon polyglotte qui prend l'accent de ses interlocuteurs ou l'épitaphographe qui rédige avec virtuosité les quelques mots qu'on mettra sur la tombe d'un disparu. La définition de son cahier des charges forme un embryon d'art poétique qui vaut aussi, peut-être, pour la poétesse elle-même : « Sensibilité, concision, poésie, voilà ce qu'il faut pour faire ce métier. »

Pour vous procurer ce livre, rendez-vous sur le site de l'éditeur "Jorn" ou sur la boutique en ligne de l'association Novelum : https://www.novelum-ieo24.fr/product-page/mina-de-plomb-mina-de-ren

Agenda des manifestations occitanes en Dordogne

Vendredi 6 Octobre – Salle des fêtes – Badefols/Dordogne : Atelier danse et scène ouverte avec les Gars’ziers du trad’

Atelier danse et scène ouverte avec les Gars’ziers du trad’ Vendredi 6 Octobre – Salle des fêtes – Saint Michel de Double : Concert-Bal avec le duo Rue Pascale

Concert-Bal avec le duo Rue Pascale Vendredi 6 Octobre – Cinéma CGR Périgueux – Film Cirano de Brageirac en occitan en présence de Laurent Labadie, Directeur artistique en doublage occitan

– Film Cirano de Brageirac en occitan en présence de Laurent Labadie, Directeur artistique en doublage occitan Samedi 7 Octobre – Foyer Rural – Razac / l’isle : Bal avec Gilles Debecdelièvre et Anem Trio

Bal avec Gilles Debecdelièvre et Anem Trio Samedi 7 et Dimanche 8 Octobre - Saint Estèphe - L'Enchantada / 15ème journée du chant occitan avec Chant'oc greu, A la Quinta, Peldrùt et Los Pagalhós

avec Chant'oc greu, A la Quinta, Peldrùt et Los Pagalhós Samedi 14 Octobre – Amphithéâtre Jean Moulin Médiathèque Pierre Fanlac Périgueux : Soirée Contes avec Monique Burg, Michel Chadeuil et Daniel L’Homond

Parla ta lenga ! Soirée contes organisée par l'association Novelum - Samedi 14 Octobre 2023 à l'amphithéâtre Jean Moulin de la médiathèque de Périgueux avec Michel Chadeuil, Monique Burg et Daniel L'Homond © Radio France - Novelum - IEO Perigòrd

