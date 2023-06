Paratge, le festival occitan ouvert sur le monde

Le samedi 17 juin à Bourdeilles aura lieu le festival Paratge, son leitmotiv, faire rayonner une culture occitane ouverte sur le monde. Notre invitée Laurence Salles chargée de projet culture occitane nous fait découvrir la programmation de ce festival haut en couleurs.

Le terme Paratge vient des troubadours, il incarne les valeurs d'humanité, de respect des différences et l'égalité homme-femme. Porté par l'Agence culturelle départementale Dordogne-Périgord, ce programme invite à découvrir une culture occitane résolument vivante et actuelle, ouverte et invitante les autres cultures du monde, ou la création contemporaine vient se nourrir des traditions et, ainsi, les perpétue. Un festival pour tous et entièrement gratuit !

Paratge Festival d'Oc & d'ailleurs | 17 juin 2023 | Bourdeilles

❋ Troubadours Art Ensemble

Dés la fin du Xl éme siècle le mouvement troubadour invente l’art lyrique du Trobar et révolutionne la chanson dans tous ses aspects artistiques, sociétaux et culturels. Le Troubadours Art Ensemble s’est spécialisé dans l’interprétation de ce répertoire riche dont il est l’un de ses ambassadeurs les plus remarquable en se produisant dans des festivals internationaux.

Au programme de Bourdeilles : Chants des troubadours Aimeric de Peguilhan, Raimon de Miraval, Peire Vidal, Bernart de Ventadorn, Giraut de Bornelh, Guiraut Riquier…extraits des chansonniers médiévaux européens et chants de Ovadiah extraits des manuscrits de Ripoll.

Troubadours Art Ensemble ➜ site internet / Youtube / Facebook

❋ Hommage à Bernard Manciet

Lecture par Gérard Zuchetto ( Troubadour Art Ensemble)

L’Agence culturelle départementale souhaite célébrer le centenaire de la naissance de Bernard Manciet. Cet écrivain, originaire des Landes, décédé en 2005, est l’auteur d’une œuvre importante, qui comprend des nouvelles, des romans, des pièces de théâtre et des poèmes dont la plupart sont écrits en français et en occitan.

Bernard Manciet ➜ site internet / ITW - Des mots de minuit - 1999

❋ Bòsc

Bòsc ( Petit bois) est un groupe du collectif La Crue, composé de Lisa Langlois, Noelle Nioulo, Marthe Tourret, Mathilde Spini et Elisa trebouville. Il est le fruit d’une rencontre autour d’un territoire et de ses bordures, de sa langue, de ses chants, de ses tempéraments, de ses rythmes singuliers.

Le concert prend le temps de la veillée, tend l'oreille aux récits des timbres et des voix nues, aux forces singulières des plaintes et des complaintes, entre la musique et le silence. C’est parfois aussi la masse, le vibrant, le bourdon dansé au fond ventre.

Bòsc ➜ site internet / Youtube / Facebook

❋ Liraz - " Roya "( Culture invitée)

Liraz a grandi à Tel-Aviv, en Israël. Ses parents sont iraniens, mais elle n’a jamais eu l’occasion de se rendre dans leur pays en raison des circonstances politiques. La distance imposée l’a rendue très curieuse vis-à-vis de cette culture, qui marque tout son travail artistique.

Reprenant les mots de féroces et provocatrices icônes musicales féminines iraniennes comme Googoosh et Ramesh, le premier album de Liraz, Naz, réinvente leur esprit combatif des années 1970. Elle chante en farsi, et les influences de ses ancêtres persans et de leurs instruments traditionnels à la sensibilité pop sont omniprésentes sur un album dont les paroles ciblent le rôle de la femme dans la société, un album dominé musicalement par le hip hop et l’électronique grâce à la collaboration du producteur israëlien Rejoicer.

Liraz ➜ site internet / Youtube / Facebook

❋ Rodin - "Pereu"

La langue de Rodin est multiple : Une myriade de mots, de signes et de sons la compose. Marseillais né en Allemagne, Rodín Kaufmann a grandi au Maroc, en Egypte et au Liban. C'est à Beyrouth qu'il découvre la musique occitane à travers les expérimentations festives des Phocéens de Massilia Sound System et des Toulousains de Fabulous Trobadors. Polyglotte et multidisciplinaire, l'artiste décide d'apprendre la langue occitane et de la chanter dans sa version provençale sur des compositions hybrides, trap, hip hop et électroniques. Accompagné par Denis Sempieri (poly instrumentiste, chanteur de l’ensemble lo Còr de la Plana) aux machines, ils entraînent le public dans une envolée effervescente qui clôturera, sans nul doute, de belle manière cette édition du festival Paratge !

Rodin ➜ site internet / Youtube / Facebook

PROGRAMME

AU CHÂTEAU DE BOURDEILLES

➜ 16h à 17h15

TROUBADOURS ART ENSEMBLE

"Cansos - Art liric de trobar & manuscrit de Ripoll"

AU CHÂTEAU DES SENECHAUX

➜ 17h 45 à 18h30

HOMMAGE A BERNARD MANCIET

Lecture par Gérard Zuchetto

AUX PROMENADES : CONCERTS

➜ 19h à 20h

BÒSC

➜ 21h à 22h

LIRAZ

➜ 22h30 à 23h30

RODÍN

Contact Agence culturelle

Laurence Salles / Chargée de projets Culture occitane

05 53 06 40 36 - 06 75 64 95 38

Agenda des manifestations occitanes en Dordogne

Samedi 10 Juin – Salle des fêtes – Saint Michel de Double : Bal avec chez la Dédé

: Bal avec chez la Dédé Samedi 10 Juin au Gour de l’arche à Périgueux : musique et danse traditionnelles avec Las belutas dau Canto et Los Zinzonaires.

: musique et danse traditionnelles avec Las belutas dau Canto et Los Zinzonaires. Vendredi 16 juin – salle des fêtes – Saint Cyprien : Concert avec Humus machine

: Concert avec Humus machine Vendredi 16 juin – salle des fêtes - Badefols sur Dordogne : Bal avec les Gars'ziers du trad'

Bal avec les Gars'ziers du trad' Samedi 17 Juin – festival Paratge – Bourdeilles : Concerts avec Troubadours art ensemble, Bòsc, Liraz et Rodin.

