Patrick Lavaud nous présente son livre-cd « Continas »

Patrick Lavaud est passionné par l’occitan. Collecteur de la mémoire populaire depuis une quarantaine d’années, il a publié plusieurs ouvrages aux Éditions Confluences dont le dernier "Toponymie gasconne du Sud-Gironde". Il a également réalisé une vingtaine de films documentaires en occitan. Cet ouvrage a été soutenu par le Conseil départemental de la Gironde ainsi que par les communes de Langon, Cudos, Gajac et Bazas.

"Continas" un livre-cd pour petits et grands

Ce recueil de 33 comptines, issues pour la plupart de la tradition orale occitane du nord de la Gascogne, ces « continas » étaient utilisées autrefois pour bercer les enfants, les éveiller, les amuser en faisant toujours appel à un imaginaire rempli de poésie. Patrick Lavaud en a fait une sélection avec la collaboration des enseignants des classes bilingues de Langon et de la Calandreta de la Dauna à Pessac, mais il en a également imaginé quelques-unes inédites. Le recueil regroupe des berceuses, jeux de doigts, comptines, formulettes enfantines, contes et chansons. Le beau livre coloré est magnifiquement illustré par le graphiste bordelais Jérôme Charbonnier qui crée toutes les affiches des Nuits Atypiques.

Garder l'oralité de la langue occitane

Né en 1958 en Gironde, Patric Lavaud a toujours entendu parler l'occitan dans la ferme de ses grands-parents paternels en Dordogne. Révolté par la marginalisation politique de la langue d'oc, il s'efforce, par tous les moyens, de la promouvoir et de la faire vivre. Chercheur, collecteur, collectionneur, conférencier, auteur, traducteur, commissaire de l'exposition La Gironde occitane, il est aussi, depuis 2005, réalisateur de films documentaires en occitan, dont plusieurs ont été programmés sur OCtele(webtv).

Lenga d'amor est un bel exemple de films qui témoignent de la mémoire occitane, ne découverte sensible de la langue et de la culture occitanes au fil de rencontres avec des personnages touchants et chaleureux. Le film nous guide sur les chemins de la tradition orale et de la culture populaire, du conte et de la création littéraire, de l’enseignement et de l’avenir de la langue. L'expérience personnelle devient mémoire collective et la langue révèle sa part d'universalité.

Pour vous procurer ses films, rendez-vous sur le site de Patrick Lavaud et le livre-cd "Continas" c'est ici

Agenda des manifestations occitanes en Dordogne

Dimanche 22 Janvier – Salle des fêtes – Sarliac sur l’Isle

Thé Bal trad avec Remonte ton folk et Tiralira

Samedi 28 janvier – Beauregard et Bassac

Bal avec le groupe Baluchon

Samedi 28 janvier - Charras - 14h30

Dictée Occitane avec Françoise Garnerin

Samedi 28 janvier - Vézac

Soirée chansons françaises et occitanes avec le groupe Igor

Dimanche 19 février – Salle Teyssandier - Pineuilh

à partir de 15h bal avec les musiciens de l’atelier de danses traditionnelles de ste foy la grande

Samedi 25 Février – Salle des fêtes – Saint Front de Pradoux

Bal avec le trio Peuch-Deltheil’s

Dimanche 26 Février – Salle des fêtes – Saint Front de Pradoux

Saint Piaud – Rencontres de musiques traditionnelles autour du répertoire de Marcel Piaud (Ouvert à tous musiciens et danseurs).

