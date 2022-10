Esperança, le dernier album du groupe Humus Machine

Guilhem Surpas nous présente le groupe périgourdin Humus machine et leur dernier album Esperança, mélange d'influences d'ici et d'ailleurs aux accents occitans.

Le groupe périgourdin Humus Machine propose des chansons enracinées et engagées en occitan et français, partons à la découverte de leur univers musical.

Humus Machine, une alchimie occitane réussie

Humus Machine © Radio France - Humus machine

Sous la direction artistique de Guy Bervin (bassiste travaillant notamment avec Billy Obam ou Princess Erika), l'accordéon et les chants de Guilhem Surpas (co-fondateur des groupes Almacita et Mena Bruch) se posent sur le groove enlevé de musiciens aux parcours éclectiques : Pascal Saulière, trompettiste (il compose et joue avec Les Ejectés), Benoît Saulière batteur (professeur pour le Conservatoire de la Dordogne), Cécile Douchet au saxophone (fondatrice du groupe Akan Khelen) et Thibaut Marsan aux claviers (compositeur du MovieJazzProject).

Les textes écrits et chantés par Guilhem Surpas, en français et occitan, parsemés d'anglais et d'espagnol, traitent de thèmes d’actualité comme les dérives de la rentabilité au travail dans Camina ou l’accueil des réfugiés dans No tenemos tiempo. Ils racontent aussi les rêves, l’amour et la liberté.

Le premier album a été enregistré à l'automne 2018 au Shaman Studio de Bordeaux par Leroy Chambers. Le titre "La vie est belle" est chanté en duo avec Françoise Chapuis des Femmouzes T. G. Surpas

La démarche d’Humus Machine est de puiser dans les ressources que nous avons sous nos pieds (langues, traditions) et de s’en nourrir pour parler du monde d’aujourd’hui.

Esperança, leur nouvel album

Esperança © Radio France - Humus Machine

ESPERANÇA est le 2ème album du groupe HUMUS MACHINE et du chanteur Guilhem Surpas. Les textes en occitan et en français sont épicés d'espagnol ou d'anglais. ESPERANÇA est un cri, une incantation : Espérance je veux ta chaleur, espérance je veux ta chanson, espérance quand le monde est fou, espérance je veux ton amour. ESPERANÇA c'est un répertoire de créations engagées, que le groupe distille avec une véritable énergie de partage. Sur une rythmique énergique, soutenue par une section cuivre? percutante, laissez-vous emporter dans cet univers. Un seul mot d'ordre : LIBERTAT !

Toutes les informations sont sur leur site www.humusmachine.com

vous pouvez commander l'arum sur la boutique en ligne de l'association Novelum www.novelum-ieo24.fr

Agenda des manifestations occitanes en Dordogne

Samedi 15 octobre - Badefols sur Dordogne : Bal avec 3615 tout court et les Gars’ziers du trad

Samedi 22 Octobre - Journée Dédicaces à la librairie Marbot à Périgueux avec la présence différents auteurs et musiciens

Samedi 22 Octobre - Saint-Martin-de-Fressengeas : Stage et Bal avec Moizbat

Samedi 22 Octobre - Bourrou : Bal trad’ avec 3615 tout court

Samedi 29 Octobre - Sarliac / l’isle : 40 ans de l’association « Dansons l’europe »Stage de danses irlandaise et bal avec Musiqu’à deux

Samedi 29 Octobre - Café associatif de Leguillac de Cercle : Concert d’humus machine pour la sortie de leur dernier album Esperança

Programmation musicale de l'émission :