L'actualité du monde agricole avec Sébastien Péjou

A l'occasion de l'évènement Peri'meuh qui se déroule à Sarlat ce week-end, nous recevons Sébastien Péjou paysan-journaliste qui nous parlera de sa passion pour le métier d'agriculteur et également de toutes ses activités.

Ce week-end, Péri’Meuh Sarlat invite le monde agricole, du département et d’ailleurs, à prendre possession de la capitale du Périgord noir. Dans la tradition des comices agricoles, Péri’Meuh rapproche le monde rural de la ville pour mieux célébrer les filières agricoles de notre département et, plus largement, l’agriculture française du 21ème siècle.

À travers les animations proposées, Péri’Meuh met l’accent sur le rôle essentiel de l’agriculture dans notre société. Elle permet également d’aborder des questions diverses et variées telles que la protection de l’environnement, le bien-être animal, la qualité des produits, les métiers de la terre… et d’échanger sur nombre de problématiques. Plus largement, Péri’Meuh rend hommage aux femmes et aux hommes qui font vivre notre agriculture au quotidien.

Du studio d'enregistrement à l'étable

Né dans une famille d'agriculteurs, Sébastien Péjou s'oriente vers des études de droit avant d'intégrer une école de journalisme. Portrait de cet homme aux multiples talents.

Sébastien Péjou © Radio France - Nicolas Peuch

Depuis la reprise de la ferme familiale en 2016 à Meuzac en Corrèze, Sébastien partage sa vie entre sa passion pour l'activité d'agriculteur et son métier de journaliste pour le GRAL (groupement des radios associatives libres en Limousin). Au travers de son regard de journaliste et de paysan, Sébastien Péjou lutte pour faire changer les préjugés sur le milieu agricole. Le pouvoir d'achat est aussi un sujet très important , car pour notre invité tous les agriculteurs devraient vivre décemment de leur travail et pouvoir proposer des produits à des tarifs abordables pour le grand public.

Nos anciens pratiquaient déjà une agriculture raisonnée, c'est une méthode de travail que de plus en plus de paysans utilisent aujourd'hui. S.Péjou

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

La langue et la culture occitanes, une affaire de transmission

Plongé dans la culture occitane depuis tout jeune, Sébastien aime transmettre et parler cette langue d'oc qui lui tient à coeur notamment grâce à la troupe de théâtre "Bat de l'aile" dont il est le président.

La Troupe Bat de l'Aile est une association fondée en Juillet 2006.

Cette troupe regroupe des jeunes qui ont tous en commun une passion pour le théâtre, la musique et le chant. Cette association, qui a un but culturel, n'oublie pas de promouvoir la langue occitane en utilisant sans modération le Limousin dans ces textes... Que tout le monde se rassure, leurs spectacles écrits en limousin comprennent toujours une partie en français pour que tout le monde puisse comprendre. Sébastien Péjou écrit aussi des articles en langue occitane dans le magazine "Vivre à Limoges" bulletin municipal de la ville de Limoges.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Agenda des manifestations occitanes en Dordogne

Dimanche 25 Septembre Salle L’Atrium à Vergt à 18h - Spectacle La Geste d'Espantal - Daniel L'Homond et Neyla Entraygues

Dimanche 25 Septembre : Foire de l’automne à Saint médard de Mussidan -Animation avec le groupe Las belutas dau canto

30 septembre et 2 Octobre : Festival d’Aqui e d’Alai à Villamblard et Bourrou avec le groupe Mascaret et Samaïa.

Les 1 et 2 Octobre Lieu dit « Larret » à Saint-Saud-Lacoussière : Bal avec Loop, trad Emmaus et stages de danse traditionnelle

Samedi 1er Octobre à 20h30 Salle des fêtes de Rouffignac - Veillée occitane avec chants et bal proposés par L'ASCO et Daniel Chavaroche

Samedi 8 octobre : Festival l’Enchantada à Saint Estephe - Concerts avec les groupes ABAL ET AZALAÏS

Programmation musicale de l'émission