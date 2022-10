Per l'amor, le dernier livre de Jean-Pierre Reydy

L'auteur

Jean-Pierre Reydy est né en 1947 dans un petit village près de Nontron (Dordogne). Les quatre familles de métayers y pratiquaient un art de vivre ensemble qui prit fin brutalement dans les années 60. L’occitan était leur langue.

Ses études au collège de Nontron, à l’École Normale d’Instituteurs d’Angoulême, puis à Poitiers et à Paris, le menèrent au CAPES et à l’agrégation d’anglais (1971), ainsi qu’à une licence de russe et un diplôme de serbo-croate. Il enseigna l’anglais au lycée de Châtellerault, au Lycée Pilote Innovant du Futuroscope, puis à l’université de Poitiers. Spécialiste de la didactique des langues, il rédigea en 1996 un cours d’anglais pour adultes à la demande du CNED.

En 2004, il commença d’utiliser ses connaissances linguistiques pour décrire sa langue maternelle, l’occitan de son village, langue qu’il n’avait jamais cessé de pratiquer (Notre Occitan – IEO Lemosin, 2006). La nouvelle Les Mains du Bourreau (Las Mans dau Borreu) parut en 2006 dans Lo Bornat. Le Chemin de la Fontaine (Lu Chamin de la Font ; recueil de textes occitan-français-anglais) et le récit autobiographique Vilajalet suivirent en 2007, ainsi que des poèmes et écrits divers. Son ambition, selon son expression, est de « faire renaître la langue de nos aînés comme langue moderne ». Le poème Le Moulin Fagnoux (Lo Molin Fanhos) a été mis en musique par le compositeur Pierre UGA (œuvre pour récitant, flûte, violon, violoncelle et piano créée en 2010). Un recueil d’essais et chroniques, Chaucidas dins los blats, parut en 2014. On lui doit également un lexique trilingue occitan-français-anglais de 3000 mots, Tot per tres, ainsi que des mots croisés et mots mélangés en occitan, Rejas de mots.

Chroniqueur du blog La Vita en òc (La Dordogne Libre) de 2013 à 2017, mais aussi encore actuellement de Rubrica en òc (Sud-Ouest), une cinquantaine de ses textes et chroniques sont parues dans Per ma fe (2017). Il est aussi traducteur en occitan des auteurs russes Pouchkine et Gogol. Lo Nas e lo manteu (2017) est une traduction de deux nouvelles de Gogol. (informations @Libraria occitana Lemòtges)

Per l'amor , son dernier livre-cd

Per l'amor, cronica de vita e de linga - Jan-Peire Reidi © Radio France - Novelum IEO Perigòrd

Comment séparer la langue de la vie ? Dans ce livre-cd, l'auteur Jean-Pierre Reydy nous propose un voyage entre émotions, situations vécues et fait de société. Comprendre la langue qui nous entoure c'est le leitmotiv de ce livre, idéal pour découvrir et approfondir ses connaissances en langue occitane.

Las « cronicas de vita » dònen mai que mai un biais de veire personau sus l'actualitat e los « problemas de societat », las cronicas de lenga vòlen illustrar e discutir quauques punts originaus de l'occitan, pus precisament de la varietat lemosina e dau parlar dau Perigòrd-Lemosin. Mas per l'autor, la coneissença de la « lenga » daus libres se pòt gaire destriar de la « linga » parlada e viscuda au país. Lo legeire saubrá plan i trobar çò que li platz o que li fai mestier : l'experiéncia comuna d'un passat occitan, o ben quauquas remarcas e citacions que vendran atisar e nurir sa curiosetat.

Ce livre est édité par l'association Novelum IEO Perigòrd, vous pouvez vous le procurer dans de nombreuses librairies du Périgord mais aussi sur la boutique en ligne de Novelum : www.novelum-ieo24.fr/shop

Agenda des manifestations occitanes en Dordogne

Jeudi 3 Novembre à la Maison Occitana de Perigòrd , 21 rue béranger à Périgueux - Rencontre avec Patrick Chalmel auteur de nombreux livres en langue occitane.

à la Maison Occitana de Perigòrd , 21 rue béranger à Périgueux - Rencontre avec Patrick Chalmel auteur de nombreux livres en langue occitane. Vendredi 4 Novembre : Salle des fêtes de Milhac-de-Nontron - Veillée occitane avec présentations des livres « Dialògues occitans lemosins » de Gilbert Borgés « Per l’amor » de JP Reidi avec lecture des textes par les ateliers d’occitan et animation par Patrick Ratineaud.

Veillée occitane - Milhac de Nontron - 4 novembre 2022 © Radio France - Novelum

Samedi 5 Novembre : Salle des Fêtes de Goûts-rossignol 40 ans de groupe Les Chanterelles - 20h30 Bal traditionnel avec le Philomèle.

Salle des Fêtes de Goûts-rossignol 40 ans de groupe Les Chanterelles - 20h30 Bal traditionnel avec le Philomèle. Samedi 19 Novembre : Salle des fêtes de Beauregard et Bassac - Bal avec Anem trio

Programmation musicale de l'émission