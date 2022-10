La cueillette des champignons vue par Michel Samouillan

C'est la pleine saison pour la cueillette des champignons, sport national en Périgord. Notre invité Michel Samouillan amoureux de la nature et de la forêt, nous donne ses conseils ainsi que les règles à respecter pour trouver de beaux champignons.

Nous sommes de plus en plus nombreux à partir à la recherche de ce petit trésor offert par la nature que sont les champignons. Notre invité Michel Samouillan nous propose ses conseils pour allier promenade, ramassage de champignons mais également le respect de la nature.

Le cèpe, champignon emblématique du Périgord

Les cèpes du Périgord © Radio France - Adobe stock

Bien que ce nom désigne plusieurs espèces de champignons, certains périgourdins affirmeront qu’il n’existe qu’un seul cèpe : le cèpe du Périgord ! Comprenez ici le cèpe dit « de Bordeaux » ou le bolet dit « tète de nègre ». Très prisé, il fait courir beaucoup d’habitants du sud-ouest pour lesquels sa cueillette et sa vente représentent une activité de complément. Il est généralement dégusté mélangé aux pommes de terre sarladaises ou en omelette.

L’origine latine de son nom (cippus qui signifie « tronc », « colonne ») fait référence à sa forme trapue. Ce champignon au pied charnu et à l’épais chapeau en forme de béret se développe essentiellement en forêts de chênes ou de châtaigniers.

Cependant, certaines essences d’arbres permettent également sa croissance. Il n’est donc pas exclu d’en découvrir dans d’autres bois et bosquets.

La cueillette des cèpes

Un sol humide et tiède est indispensable à sa naissance. C’est la raison pour laquelle l’été et l’automne sont des périodes propices à sa cueillette.

Ces époques de l’année sont parfaites pour faire une petite randonnée dans nos forêts et découvrir ce riche patrimoine naturel qui fait le Périgord.

Attention, si vous souhaitez vous initier aux joies de la récolte des champignons, il faut impérativement faire contrôler votre panier par un œil expert (pharmacien ou cueilleur aguerri).

En effet, bien que le bolet de satan, reconnaissable à son pied rouge , soit le seul cèpe non comestible, n’oubliez pas que l’ingestion de certains champignons « ressemblants » peuvent occasionner de graves troubles. En période de poussée, les moins patients auront également le plaisir de débusquer ce champignon à la saveur corsée et boisée inimitable… sur les étals de nos marchés. (informations @SarlatTourisme)

Attention à la cueillette sur les propriétés privées.

Les champignons sauvages appartiennent de plein droit au propriétaire du sol. Ils ne sont pas res nullius comme le gibier (qui n'appartient à personne). En effet, l'article 547 du code civil est formel : « les fruits naturels ou industriels de la terre appartiennent au propriétaire par droit d'accession ». Leur cueillette n'est, par conséquent, tolérée qu'aux conditions suivantes :

demander l'autorisation au propriétaire ;

respecter les lieux, les animaux et les panneaux d'interdiction ;

ramasser avec parcimonie ;

consulter les arrêtés préfectoraux et communaux en mairie.

Agenda des manifestations occitanes en Dordogne

Samedi 29 Octobre : 40 ans de l’association « Dansons l’europe » Stage de danses irlandaises et bal avec Musiqu’à deux à Sarliac/l'isle

Café associatif de Leguillac de Cercle, concert d’humus machine pour la sortie de leur dernier album Esperança

Salle des fêtes de Montignac-Lascaux - Concert de Peiraguda et Igor dans le cadre du festival du lébérou

Salle des fêtes du Coux et Bigaroque - Bal avec les Gars’ziers du trad

Jeudi 3 Novembre à la Maison Occitana de Perigòrd , 21 rue béranger à Périgueux - Rencontre avec Patrick Chalmel auteur de nombreux livres en langue occitane

Vendredi 4 Novembre : Salle des fêtes de Milhac-de-Nontron - Veillée occitane avec présentations des livres « Dialògues occitans lemosins » de Gilbert Borgés « Per l’amor » de JP Reidi avec lecture des textes par les ateliers d’occitan et animation par Patrick Ratineaud.

Samedi 5 Novembre : Salle des Fêtes de Goûts-rossignol 40 ans de groupe Les Chanterelles - 20h30 Bal traditionnel avec le Philomèle.

Programmation musicale de l'émission :

Peiraguda - Francis Cabrel / Dins tos uelhs

Nadau / Morlana

Mauresca fracas dub / Dins mon jardin

Severine Bonnin / Benir tu

Brotto-lopez / La dançarem pas pus

Mena bruch / Nani

La mal coiffée / Lo gat