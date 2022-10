"La Galariá" première galerie virtuelle consacrée à l'art occitan

Lo Diari est à l’origine le journal associatif de l’Institut d’Études Occitanes de la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée (IEO OPM) qui l’édite toujours. Il a beaucoup évolué pour devenir un véritable magazine culturel en occitan proposant une variété de rubriques, sujets et points de vue : littérature, musique, cinéma, langue et société, arts et spectacle, médias, sport, nouvelles technologies, jeune public

Une galerie d'art version occitane

Denis Chapdeuil, rédacteur en chef de ce magazine, nous présente " La Galariá", première galerie virtuelle dédiée à l'art occitan.

A l'instar des musées ou expositions, "La Galariá" sera ouverte 7j/7j et 24h/24h.

. Depuis 2020 la PEL(collectif poétique et artistique nommé la P.E.L. (Praxis Escrita Liura) s'est emparée des pages du Diari grâce à des créations actuelles, variées, qui ont à coeur de porter des instants ou des éclats de langue occitane. Au bout de 2 ans, les questions se sont faites plus précises, quand les réponses demeurent encore dans un certain flou.

C'est ainsi que Lo Diari et l'artiste Joan Carles Codèrc ont décidé d'aller plus loin dans cette réflexion avec un projet novateur : une galerie d'art occitan en ligne, véritable espace d'expression artistique qui permet à la fois d'admirer, partager ou acheter des œuvres artistiques contemporaines qui nous touchent ou nous font réfléchir, autour de la langue et de la culture occitanes.

La Galariá accueille des oeuvres d'artistes qui souhaitent créer en harmonie avec la lenga nòstra, devenue ici média artistique... du concret ou de l'intangible, dans une véritable quête de sens qui repousse les frontières de ce qu'une langue peut recouvrir comme de ce qui fait art. Quand les mots nous échappent ou ne suffisent plus, que la langue fuit avec le temps, le seul pouvoir est de faire. Faire pour montrer, faire pour questionner collectivement ou individuellement sur notre culture et sa place sur la grande toile.

Cette galerie virtuelle est visible en ligne sur le site de Lo Diari

Agenda des manifestations occitanes en Dordogne

Vendredi 21 Octobre : Bal traditionnel 20h30 à la salle des fêtes de Condat/Vézère

Bal traditionnel 20h30 à la salle des fêtes de Condat/Vézère Samedi 22 Octobre : Journée dédicaces à la librairie Marbot à Périgueux avec la présence différents auteurs et musiciens ( Katy Bernard, Jan-Peire Reidi, Jean-Claude Dugros, Guilhem Surpas e Joan Ganhaire)

Stage et Bal avec Moizbat / Saint-Martin-de-Fressengeas

Bal trad’ avec le groupe Balandrane à Badefols d’ans

Bal trad’ avec 3615 tout court à Bourrou

Samedi 29 Octobre : 40 ans de l’association « Dansons l’europe » Stage de danses irlandaise et bal avec Musiqu’à deux à Sarliac/l'isle

: 40 ans de l’association « Dansons l’europe » Stage de danses irlandaise et bal avec Musiqu’à deux à Sarliac/l'isle Café associatif de Leguillac de Cercle, concert d’humus machine pour la sortie de leur dernier album Esperança

Salle des fêtes de Montignac-Lascaux - Concert de Peiraguda et Igor dans le cadre du festival du lébérou

Salle des fêtes du Coux et Bigaroque - Bal avec les Gars’ziers du trad

Programmation musicale de l'émission

KKC-CPC / La filha a marider

La talvera / Bonjorn d'occitania

Coriandre / Coquin de pire

Massilia sound system / Ueì

Du bartas / Cançon de messorgas

Original occitana / L'arromic e lo pinsar

Mauresca fracas dub / Barricada