"La Vida", découvrez le dernier album d'Eric Fraj

Éric Fraj est auteur-compositeur et interprète, chantant en occitan, catalan, espagnol et français depuis fin 1971. Son parcours artistique l’a amené à se produire en France et à l’étranger, de la fête de village au Théâtre Dejazet à Paris ou au Palau de la Música de Barcelone, en passant par Göttingen, Casablanca, Toulouse, etc.

Eric Fraj © Radio France - Y.Foucaud

Eric Fraj, un demi-siècle de carrière

50 ans d’une aventure qu'il commence timidement à 14 ans, à Bordeaux, et qui l'a mené partout où la vie à bien voulu le mener, d’une place de village de scène d’un grand festival, d’une salle de bar à celle d’un centre culturel, du Théâtre Lumière de Göttingen (Allemagne) au Palau de la Música de Barcelone, en passant par la Bretagne, Paris, la Corse, le Pays Valencien, le Maroc… 50 d’un parcours où le désir de chanter et de dire, d’exister par la musique . L’Occitanie et sa langue-culture. La scène c'est son école artistique. Et les milliers de rencontres sur son chemin, c'est pour lui l'école d’humanité et d’humilité, son seul véritable bien…

"La Vida" son triple album anniversaire

C’est son désir qui pousse encore Eric Fraj à nous offrir ces 50 titres, dont 44 inédits, où résonnent son goût de l’éclectisme et de ses langues du cœur. Ombres et lumières, espoirs et renoncements, escapades buissonnières et routes balisées, impasses et vastes horizons, amours et haines, réalités et imaginaires.

il y est question de la vie. Et par ma voix chantent d’autres voix, célèbres ou anonymes, de loin ou de près venues : de Villon à Boudou, en passant par Bernat Sicard de Maruèjols, Pière Cardenal, Antonin Perbosc, André Lagarde, Robert Martí, Jean Rigouste, Dominique Decomps, Danièle Estèbe-Hoursiangou, Jean-Louis Baradat, Jean-Claude Forêt, Pere Figueres, et mes propres textes, elles évoquent les secrets de cet étrange voyage que nous vivons… Eric Fraj.

Pour vous procurer le disque "La Vida" d'Eric Fraj, vous pouvez le commander sur son site www.ericfraj.com

Agenda des manifestations occitanes en Dordogne

26 et 27 Novembre : La Doublerie à Saint Michel de Double - Ateliers de danse traditionnelle et bal avec le groupe Balaboom

: La Doublerie à Saint Michel de Double - Ateliers de danse traditionnelle et bal avec le groupe Balaboom Jeudi 1 Décembre : A la MOP 21 rue Beranger à Périgueux - Jan de Mata productor de cacaus e de chastignas nos parlaras de son mestier dins l’encastre dau talhier culturel occitan

A la MOP 21 rue Beranger à Périgueux - Jan de Mata productor de cacaus e de chastignas nos parlaras de son mestier dins l’encastre dau talhier culturel occitan Samedi 3 Décembre : Saint Paul la Roche - Bal avec Valsaviris et la Pingraula

Saint Paul la Roche - Bal avec Valsaviris et la Pingraula Samedi 10 Décembre : La Chapelle Aubareil - Bal de soutien pour la félibrée 2023 avec le trio Peuch-deltheil’s

La Chapelle Aubareil - Bal de soutien pour la félibrée 2023 avec le trio Peuch-deltheil’s 10 et 11 décembre à la Doublerie à St Michel de Double stage de violon avec Camille Raibaud

à la Doublerie à St Michel de Double stage de violon avec Camille Raibaud Samedi 31 Décembre : Salle des fêtes de Saint Front de Pradoux - Réveillon de la Saint Sylvestre Trad avec le duo Peuch Deltheil et les gars'ziers du trad. Réservations au 06.50.36.36.57 ou 06.25.44.95.72

: Salle des fêtes de Saint Front de Pradoux - Réveillon de la Saint Sylvestre Trad avec le duo Peuch Deltheil et les gars'ziers du trad. Réservations au 06.50.36.36.57 ou 06.25.44.95.72 14 janvier à Mussidan : Nuit du Trad

A 15h stage de chant avec Guilhem Lopez oustage d'accordéon diatonique avec Clément Rousse ou stage de danses traditionnelles avec Etienne Catinel. A partir de 20h30 : Grand bal avec Brave nà, Castanha é Vinovèl, Thouxazun - Restauration sur place - réservations et renseignements 06 19 33 99 30

