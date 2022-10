Le festival l'Enchantada met le chant occitan à l'honneur

La chanson occitane résonnera partout dans le village de Saint estèphe en Périgord vert ce samedi 8 octobre l'occasion de découvrir le programme de cette journée ainsi que l'association organisatrice l"Union occitana Camila Chabaneu" avec notre invité Patrick Ratineaud.

Plus qu'une association, une famille occitane

Créée en 2008 pour promouvoir la langue et la culture occitane dans le Nontronnais, l’Union Occitane Camille Chabaneau a dès le début fonctionné par ateliers dans plusieurs localités : Nontron, Miallet, Mareuil, Champs-Romain… Les activités nombreuses et diversifiées connaissent quelques temps forts dans l’année : cours de langue, Journée du Chant occitan au printemps « L'ENCHANTADA », concerts, conférences publiques, visites accompagnées (ex.peintures de Pierre Rapeau), expositions, soirées « PoésAAie » (ex. Lecture de poèmes de Pablo Néruda)... Enfin, l’Union Occitane a une activité non négligeable d’édition et de diffusion d’ouvrages occitans (ex: toponymie des cantons de Jumilhac, St-Pardoux la Rivière du linguiste Yves Lavalade, collectages de Jaumeta Beauzetie "la révolte d'Abjat"... pièce de théâtre "Lo Temps de las Bateusas"...) Cette association est soutenue par l'Agence Culturelle de la Dordogne, le département de la Dordogne et le PNR Périgord-Limousin.

Affiche l'Enchantada 2022 © Radio France - UOCC

L'Enchantada chante en langue d'Oc

Dans le cadre de son action pour la reconnaissance et le développement de la culture occitane d'ici, l'Union Occitane Camille Chabaneau organise depuis 14 ans la journée du chant, « l'Enchantada » qui aura lieu cette année à St-Estèphe, le samedi 8 octobre, tout un programme !

16 h 30 -Église : Concert groupe vocal Chant'Oc Greu (St Auvent - 87)

17 h 30 - Salle des fêtes : Concert groupe vocal de l'A.S.C.O (Sarlat)

20 h 30- Salle des fêtes : Concert groupe AZALAiS (Provence)

22 h 00 - Salle des fêtes : Concert/Bal avec le groupe ABAL (Dordogne)

Renseignements et réservations au 05.53.56.61.89

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Agenda des manifestations occitanes en Dordogne

Jeudi 6 Octobre à 20h30 / Maison occitana de Perigòrd , 21 rue Béranger à Périgueux : Conférence avec Danis CHAPDUELH, rédacteur en chef du magazine Lo Diari.

Vendredi 7 Octobre / Le diapason à Marsac/l'isle : Conférence "L'occitan pour les trules" de et par Jean-françois Gareyte

Samedi 8 octobre : Festival l’Enchantada à Saint Estephe - concerts avec les groupes ABAL ET AZALAïS

Samedi 15 octobre / Badefols sur Dordogne : Bal avec 3615 tout court et les Gars’ziers du trad

Samedi 15 Octobre/ Café associatif de Leguillac de Cercle : concert d’humus machine pour la sortie de leur dernier album Esperança

Samedi 22 Octobre / Librairie Marbot à Périgueux: Journée Dédicaces avec la présence de nombreux auteurs et musiciens. Organisé par l'association Novelum www.novelum-ieo24.fr

Programmation musicale de l'émission