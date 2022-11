Rendetz-vos au cementeri, le dernier roman policier de Joan Ganhaire

L'auteur

Joan Ganhaire (en français Jean Ganiayre) est né le 21 mai 1941 à Agen en Lot et Garonne. Ecrivain occitan, il utilise le dialecte limousin. Médecin à la retraite, il a fait ses études à Bordeaux avant de s'installer dans la campagne périgourdine, où il prend conscience de son identité occitane. Son premier recueil de nouvelles "Lo Reirlutz" a été suivi d’un second, "Lo Viatge Aquitan" qui a obtenu le Prix Jaufré Rudel en 2001. Il explore de nombreux genres littéraires : le fantastique, le roman policier avec "Sorne Trasluc" et le roman de cape et d’épée avec la saga "Dau vent dins las plumas" suivi de "Las Islas jos lo sang". Étudié à l'université ("Lo darrier daus Lobaterras" a été une des œuvres au programme du CAPES d'occitan en 2009), il est considéré comme un des écrivains majeurs de la littérature occitane contemporaine. En plus de son travail d'écrivain Joan Ganhaire, réalise des enregistrements vocaux en dialecte limousin pour produire un livre-cd pour le CAP'OC mais également pour le dernier livre de Novelum : Dialògues occitans lemosins de Gilbert Borgés

J'aime faire voyager les lecteurs au travers d'univers inventés mais proche de notre réalité. J.Ganhaire

Son dernier livre "Rendez-vos au cementeri"

Rendez-vos au cementeri - Joan Ganhaire © Radio France - IEO Edicions / Novelum

Envoyé en mission spéciale par la juge d'instruction Rosalina Lavernha, Alexandre Darnauguilhem doit quitter son commissariat de Maraval pour suivre les traces d'Antòni Klemeniúk, dit le Polak, récemment libéré après vingt ans de prison pour l'attaque d'un fourgon blindé rempli de bijoux, afin de retrouver le trésor en question.

Dans son enquête, il va croiser le chemin du comte Gaëtan Cahuzac des Ombradors, ancien commissaire et enquêteur privé – que les lecteurs des Enquestas de pas creire connaissent bien – pour un rendez-vous au cimetière.

Agenda des manifestations occitanes en Dordogne

Samedi 5 Novembre : Salle des Fêtes de Goûts-rossignol 40 ans de groupe Les Chanterelles - 20h30 Bal traditionnel avec le Philomèle.

Samedi 19 Novembre : Salle des fêtes de Beauregard et Bassac - Bal avec Anem trio

: Salle des fêtes de Beauregard et Bassac - Bal avec Anem trio 26 et 27 Novembre : La Doublerie à Saint Michel de Double - Ateliers de danse traditionnelle et bal avec le groupe Balaboom

: La Doublerie à Saint Michel de Double - Ateliers de danse traditionnelle et bal avec le groupe Balaboom Jeudi 1 Décembre : A la MOP 21 rue Beranger à Périgueux - Jan de Mata productor de cacaus e de chastignas nos parlaras de son mestier dins l’encastre dau talhier culturel occitan

A la MOP 21 rue Beranger à Périgueux - Jan de Mata productor de cacaus e de chastignas nos parlaras de son mestier dins l’encastre dau talhier culturel occitan Samedi 10 Décembre : La Chapelle Aubareil - Bal de soutien pour la félibrée 2023 avec le trio Peuch-deltheil’s

Samedi 10 décembre 2022 - Bal de soutien à la félibre 2023 avec le trio peuch-delteheil's à la Chapelle aubareil © Radio France - Félibrée 2023

Samedi 31 Décembre : Salle des fêtes de Saint Front de Pradoux - Réveillon de la Saint Sylvestre Trad avec le duo Peuch Deltheil et les gars'ziers du trad. Réservations au 06.50.36.36.57 ou 06.25.44.95.72

Réveillon Trad' saint front de pradoux 31 décembre 2022 © Radio France - Las belutas dau canto

