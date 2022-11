Revirada, le premier traducteur automatique pour la langue occitane

Notre invitée Aure Seguier développeuse et webmaster nous donne tous les détails sur cet outil qui révolutionne le monde numérique en version occitane.

Aure Séguier © Radio France - Lo congrès

Le Congrès permanent de la langue occitane lance Revirada, le premier traducteur automatique en occitan. Il contient un million de formes occitanes, 500 000 formes françaises, 170 000 paires de traduction et 1 600 règles de sélection lexicale.

Revirada : plus qu'un outil, une révolution

« L’outil reconnaît les mots conjugués et déclinés représentatifs de la diversité des parlers des territoires gascon et languedocien », indique l’Office public de la langue occitane, qui précise que dans le sens français-occitan, « les efforts ont porté sur la production d’une langue moderne, cohérente et de qualité » et que plusieurs centaines de règles de sélection lexicale et des algorithmes de post-traitement avancés permettent de « garantir une langue la plus authentique possible ».

Revirada, qui a nécessité quatre ans de travail, intègre ainsi les meilleures ressources de la plateforme de l'académie de la langue occitane locongres.org.

La traduction automatique et son utilité

En l'état actuel des technologies, la traduction automatique n'a pas pour vocation de traduire avec le même niveau qu'un traducteur humain. Elle a cependant une utilité concrète dans plusieurs contextes :

Comprendre une langue inconnue : la traduction automatique peut aider quelqu'un à comprendre un texte dans une langue qu'il ne connaît pas du tout. La traduction aura peut-être quelques erreurs, le style en sera maladroit, mais cela suffira toutefois pour que la personne comprenne le contenu du texte original.

Avancer le travail des traducteurs humains : si un traducteur humain traduit son texte via le traducteur automatique, une partie de son travail sera déjà faite. La personne n'aura plus qu'à corriger le texte généré, plutôt que de devoir tout traduire à partir de zéro.

Avec le manque de moyens humains et financiers dont souffrent les langues minorisées, c'est très intéressant. Par exemple, pour une structure qui n'a pas trop de temps, il est à présent possible de ne faire son site web qu'en occitan, et d'utiliser la traduction automatique pour en rendre son contenu accessible aux non-occitanophones. Si, pour une raison ou une autre, il y a besoin que la version en français soit de bonne qualité, elle peut au moins utiliser le traducteur automatique pour pré-traduire ses pages web, et gagner ainsi du temps.

L'outil Revirada est disponible sur internet mais aussi sur vos smartphones et tablettes téléchargeable sous iOS et androïd.

Agenda des manifestations occitanes en Dordogne

Samedi 19 Novembre : Salle des fêtes de Montagnac la crempse - Bal avec Anem trio

: Salle des fêtes de Montagnac la crempse - Bal avec Anem trio 26 et 27 Novembre : La Doublerie à Saint Michel de Double - Ateliers de danse traditionnelle et bal avec le groupe Balaboom

: La Doublerie à Saint Michel de Double - Ateliers de danse traditionnelle et bal avec le groupe Balaboom Jeudi 1 Décembre : A la MOP 21 rue Beranger à Périgueux - Jan de Mata productor de cacaus e de chastignas nos parlaras de son mestier dins l’encastre dau talhier culturel occitan

A la MOP 21 rue Beranger à Périgueux - Jan de Mata productor de cacaus e de chastignas nos parlaras de son mestier dins l’encastre dau talhier culturel occitan Samedi 3 Décembre : Saint Paul la Roche - Bal avec Valsaviris et la Pingraula

Saint Paul la Roche - Bal avec Valsaviris et la Pingraula Samedi 10 Décembre : La Chapelle Aubareil - Bal de soutien pour la félibrée 2023 avec le trio Peuch-deltheil’s

La Chapelle Aubareil - Bal de soutien pour la félibrée 2023 avec le trio Peuch-deltheil’s Samedi 31 Décembre : Salle des fêtes de Saint Front de Pradoux - Réveillon de la Saint Sylvestre Trad avec le duo Peuch Deltheil et les gars'ziers du trad. Réservations au 06.50.36.36.57 ou 06.25.44.95.72

Réveillon trad' saint front de pradoux samedi 31 décembre 2022 © Radio France - Las belutas dau Canto

