"Ueit Bastardz" le nouvel album de KKC/CPC

KKC Orchestra et le Collectif Passatges en Coserans présentent un nouveau projet de création et de collaboration artistique. Une rencontre entre hip-hop et musiques traditionnelles qui s’appuie sur des mélodies et des « riffs » du patrimoine musical pour construire une musique singulière, regardant le passé, projetant le futur mais profondément ancrée dans le présent.

KKC/CPC en Live © Radio France - Fabien Espinasse

KKC / CPC , la rencontre

C'est grâce à Cyrille Brotto que l'aventure a commencée, entré dans le groupe KKC depuis quelques années, cet accordéoniste talentueux a donné l'impulsion de ce projet de rencontres musicales. Les 7 morceaux de l’enregistrement sont une collaboration artistique entre les deux entités, la rencontre presque inimaginable entre un groupe bercé au hip hop et des musiques traditionnelles.

Le collectif "Passatges en Coserans"

Chantier d’exploration des arts traditionnels aux musiques actuelles en Couserans, le projet « Passatges » est le fruit d’une volonté d’affirmer l’ambition culturelle des acteurs couserannais. Ils ont défini un projet collectif unique nourri des compétences, énergies et spécificités de chacun et qui se décline dans trois grands domaines d’action : la formation des habitants et des musiciens, la diffusion de spectacles musicaux tout au long de l’année, la création artistique professionnelle.

Le KKC Orchestra

Penser et faire danser ! Voilà désormais plus de 10 ans que le groupe cisèle cette formule sur les bases d’une géométrie variable, d’une envie : de formes qu’il dessine, de normes qu’il décide. Véritable artisanat sonore, sa musique part du cœur pour parler au vôtre, avec ses coups de gueule, de l’espoir, de la sueur, du beau, de la rage contenue, du "riff" qui tache, de l’amour en barre, du fait main. Et toujours, la preuve que créer, c’est résister ! (Source site KKC)

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Vous pouvez commander l'album sur le site de Ulysse Production

Agenda des manifestations occitanes en Dordogne

Jeudi 1 Décembre : A la MOP 21 rue Beranger à Périgueux - Jan de Mata productor de cacaus e de chastignas nos parlaras de son mestier dins l’encastre dau talhier culturel occitan

A la MOP 21 rue Beranger à Périgueux - Jan de Mata productor de cacaus e de chastignas nos parlaras de son mestier dins l’encastre dau talhier culturel occitan Samedi 3 Décembre : Saint Paul la Roche - Bal avec Valsaviris et la Pingraula

Saint Paul la Roche - Bal avec Valsaviris et la Pingraula Samedi 10 Décembre : La Chapelle Aubareil - Bal de soutien pour la félibrée 2023 avec le trio Peuch-deltheil’s

La Chapelle Aubareil - Bal de soutien pour la félibrée 2023 avec le trio Peuch-deltheil’s 10 et 11 décembre à la Doublerie à St Michel de Double stage de violon avec Camille Raibaud

à la Doublerie à St Michel de Double stage de violon avec Camille Raibaud Vendredi 16 décembre aux Chapelles à Saint Astier - Atelier de danse et bal avec loop et Trad et Emmaus

aux Chapelles à Saint Astier - Atelier de danse et bal avec loop et Trad et Emmaus Samedi 31 Décembre : Salle des fêtes de Saint Front de Pradoux - Réveillon de la Saint Sylvestre Trad avec le duo Peuch Deltheil et les gars'ziers du trad. Réservations au 06.50.36.36.57 ou 06.25.44.95.72

: Salle des fêtes de Saint Front de Pradoux - Réveillon de la Saint Sylvestre Trad avec le duo Peuch Deltheil et les gars'ziers du trad. Réservations au 06.50.36.36.57 ou 06.25.44.95.72 14 janvier à Mussidan : Nuit du Trad

A 15h stage de chant avec Guilhem Lopez oustage d'accordéon diatonique avec Clément Rousse ou stage de danses traditionnelles avec Etienne Catinel. A partir de 20h30 : Grand bal avec Brave nà, Castanha é Vinovèl, Thouxazun - Restauration sur place - réservations et renseignements 06 19 33 99 30

Nuit du trad 14 janvier 2023 à Mussidan avec Thouxazun, Brave Nà et Castanha e Vinovel © Radio France - Lo Bornat dau Perigòrd

Programmation musicale de l'émission :