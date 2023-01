"Roge Caparrut", le nouvel album du groupe polyphonique La Mal Coiffée

Vingt ans que La Mal Coiffée , quartet féminin engagé, défend et fait rayonner la culture occitane. le groupe reprend la parole contre toutes les dominations : les coloniales, les nationales, les économiques, les médiatiques…

La Mal Coiffée, l'esprit de la résistance et de la transmission de la langue occitane.

La mal coiffée © Radio France - Sirventes

Avec sa polyphonie et ses percussions, elle nous raconte nous, gens d’ici, ou plutôt gens vivants ici, en Languedoc avec nos héritages, nos histoires particulières. La langue Occitane toujours debout, toujours chantante, toujours prête à clamer ses solidarités, et à se nourrir de toutes les émancipations et résistances populaires de par le monde. Progressivement, La Mal coiffée s’est réduite à quatre voix accompagnées de percussions diverses et, parfois, originales. Sur Roge Capparut, dernier album en date, deuxième opus du triptyque Roge, le quatuor joue même avec des instruments inventés.

"Ce sont des monocordes : une seule corde fixée sur les percussions, explique Laetitia Dutech. On travaille beaucoup avec des matériaux recyclés."

"Roge Caparrut" leur dernier album

À l’image de Roge, qui signifie "rouge", La Mal coiffée casse les codes en cherchant sans cesse de nouveaux sons, mais en s’inscrivant tout de même dans la continuité de ce qu’elle défend depuis le début. "On interroge toujours notre passé colonial en se demandant : "Qu’est-ce qu’on peut faire de ça ?", poursuit la chanteuse. Sociale, politique, historique, la musique joyeuse et sauvage du groupe n’en finit pas de bouleverser. Pour Laetitia Dutech, "il n’y a pas besoin de comprendre les paroles pour prendre conscience de cette culture multiple. La polyphonie, les chœurs, c’est organique, ça touche les gens."(©La dépêche)

L'album "Roge Capparut" est disponible sur le site de Sirventés

Agenda des manifestations occitanes en Dordogne

Dimanche 12 Février - La ferme du Parcot - Echourgnac

Collecte mémorielle à la ferme du Parcot ouverte à tous !

Dimanche 19 février – Salle Teyssandier - Pineuilh

à partir de 15h bal avec les musiciens de l’atelier de danses traditionnelles de Ste foy la grande

Mardi 21 Février – Salle le Classico – Val d’Atur

20h stage de danses traditionnelles avec Baptiste Delaunay

Samedi 25 Février – Salle des fêtes – Saint Front de Pradoux

Bal avec le trio Peuch-Deltheil’s

Dimanche 26 Février – Salle des fêtes – Saint Front de Pradoux

Saint Piaud – Rencontres de musiques traditionnelles autour du repertoire de marcel piaud . Ouvert à tous musiciens et danseurs.

Histoires paysannes © Radio France - La Double en Périgord

