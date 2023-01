Un menu de fêtes avec Jean-François Bittard

Jean-François Bittard est né le 3 novembre 1958 à Saint-Paul-Lizonne à côté de Ribérac et Verteillac, son père était maréchal-ferrant et sa mère tenait l’épicerie de la commune. Enfant, il était l’école primaire à Saint-Paul-Lizonne, puis au collège à Ribérac, il est ensuite parti 2 ans à Bergerac puis 2 ans à Bordeaux pour apprendre la cuisine.

La Cuisine en mode associatif

En 2011, Il créé avec et Nelly son épouse et Patrick Bréchand , l’association Art de la Table afin d'organiser des évènements avec des restaurateurs, des artisans, des associations. Le festival "Le Printemps de la Gastronomie" est né, grands marchés de producteurs, activités avec d’autres associations, démonstrations de cuisine, séances d’accord mets et vins, l'association a mis en contact des producteurs et restaurateurs pour cet événement autour du partage et du bien manger à Ribérac.

Manger bien et simplement

En ces périodes de fêtes, nous cherchons tous des "bons plans" pour réaliser un repas simple avec un petit budget, cela n'empêche pas de réaliser des recettes simples, mais délicieuses !

Epaule d'agneau du Périgord © Radio France - Nicolas Peuch

Tranches d’épaule d’agneau aux pêches - Ingrédients (pour 6 personnes) :

50 ml de Pinot noir ou gris d’Alsace

150 gr de confiture de figues

6 oreillons de pêches au sirop

1 épaule d’agneau du Périgord

2 cuillerées d’huile d’olive vierge

150g d’oignons

50g de beurre

Huile d’olive

Cannelle, gingembre, coriandre, paprika en poudre

Légumes à rôtir : Carottes, patate douce, panais, topinambour...

Lavez, épluchez, taillez les légumes. Blanchissez les légumes à l’eau bouillante salée. Dans un bol, mélangez le vin, la confiture de figues, la cannelle, le gingembre, la coriandre, le paprika. A l’aide d’un pinceau, badigeonnez les tranches d’épaule que vous avez saupoudrées de sel fin et les oreillons de pêches. Huilez une plaque allant au four et déposez dessus les tranches d’épaule et les fruits. Cuisez à four chaud quelques minutes de chaque côté en les arrosant une fois de chaque côté pour les dorer. Dans le même temps faites suer au beurre et à l’huile d’olive l’oignon ciselé et ajoutez les légumes afin d’obtenir une jolie coloration. (Vous pouvez remplacer le beurre et l’huile d’olive par la graisse de canard). Présentez à l’assiette en harmonisant les couleurs. Accompagnez votre plat du même vin que celui utilisé pour la préparation.

Oeuf coulant sur mousse de mâche © Radio France - Jean-françois Bittard

Oeuf coulant sur mousse de mâche - Ingrédients (pour 6 personnes) :

150g de mâche

1 échalote

20g de beurre

20cl de crème fraîche épaisse

6 oeufs

Huile de noix

Œufs de lump noirs

Cerneaux de noix

Sel fin et piment d'Espelette

Lavez, épluchez, taillez les légumes. Suez au beurre l’échalote ciselée et la mâche pendant 2 minutes. Ajoutez la crème, une pincée de sel fin et de piment d’Espelette, montez en température. Mixez jusqu’à l’obtention d’une crème mousseuse et onctueuse. Réserver au bain-marie le temps de cuire les œufs. Déposez un carré de film alimentaire sur des tasses, les huilez à l’huile de noix. Cassez délicatement les œufs dans les tasses et refermez bien le film alimentaire autour des œufs pour créer une enveloppe hermétique. Plongez les œufs dans l’eau frémissante et laissez cuire gentiment 4 à 5 minutes. Pendant ce temps, disposez la mousse de mâche au centre de petites assiettes calottes et saupoudrez de quelques brisures de noix. Retirez les œufs de l’eau à l’aide d’une écumoire, ôtez le film délicatement et déposez l’œuf au centre de la mousse de mâche. Une petite cuillérée d’œufs de lump viendra décorer votre présentation.

Agenda des manifestations occitanes en Dordogne

Samedi 14 janvier à Mussidan : 3ème Nuit du Trad 2023 : A 15h stage de chant avec Guilhem Lopez, stage d'accordéon diatonique avec Clément Rousse, stage de danses traditionnelles avec Etienne Catinel. A partir de 20h30 : Grand bal avec Brave nà, Castanha é Vinovèl, Thouxazun - Restauration sur place - réservations et renseignements 06 19 33 99 30 Billetterie en ligne https://www.helloasso.com/associations/lo-bornat-dau-perigord/evenements/nuit-du-trad-2023

Samedi 28 janvier : Beauregard et Bassac, Bal avec le groupe Baluchon

Nuit du trad 2023 - Mussidan - 14 Janvier 2023 © Radio France - Lo Bornat dau Perigòrd

