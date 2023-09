Virginie Laurent, de maîtresse à Régenta

Joan-Pau Verdier, l'éternel

3 ans après sa disparition, France Bleu Périgord met à l’honneur ce grand chanteur et homme de radio. Nos invités Roseline et Didier Berguin, Patrick Salinié, Patrick Descamps, Denis Salles et Martial Peyrouny nous parlent de leurs souvenirs et anecdotes avec Joan-Pau Verdier.