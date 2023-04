Yves Lavalade présente la 4ème édition de son dictionnaire occitan

Yves Lavalade vient de publier la quatrième édition revue et augmentée, de son dictionnaire français-occitan dans sa variante Limousin - Marche - Périgord. Un ouvrage riche de quelques 80 000 mots soit davantage qu'un Petit Robert ou qu'un Petit Larousse, qui n'en comportent seulement 65 000.

Limousin d'origine et occitanophone, ancien professeur de langues et Docteur en Etudes Romanes, Yves Lavalade s'est attaché depuis des années à la défense et à l'illustration de l'occitan limousin. Pour ce faire, il a rédigé une centaine d'ouvrages . Dans le même temps il a accompli un travail de fond sur la toponymie dans l'ensemble dialectal nord-occitan (Limousin, Marche, Périgord), dont un gros dictionnaire de la Haute-Vienne, et réalisé une soixantaine d'éditions concernant cantons et communes de la région. Il a tenu aussi de nombreuses conférences, mené des actions de formation (stages, enseignement, cours publics d'occitan limousin), a participé à des colloques, des salons du livre, rédigé des chroniques occitanes pendant 20 ans dans la presse régionale, a été partie prenante dans des émissions de radio et télévision, s'est impliqué dans la vie associative locale

4ème édition du dictionnaire français-occitan d'Yves Lavalade © Radio France - UOCC

Yves Lavalade, un infatigable chercheur de mots occitans

La première édition du dictionnaire occitan de Yves Lavalade est parue en 1977, et depuis lors, il a été considéré comme une référence dans l'étude de la langue occitane. Cette 4ème édition, qui compte près de 80 000 entrées est considérée comme la plus complète à ce jour.

Cette nouvelle édition du dictionnaire a été élaborée pendant plus de 20 ans, avec la collaboration de nombreux spécialistes de la langue occitane. Elle intègre des termes provenant de toutes les variétés dialectales de la langue occitane dialecte limousin, marche et Périgord.

En plus des définitions des mots, le dictionnaire inclut également des informations sur l'origine et l'évolution de la langue occitane, ainsi que sur ses usages actuels. Il est donc un outil indispensable pour les linguistes, les enseignants, les étudiants et tous ceux qui s'intéressent à la langue occitane***. Sa quatrième édition du dictionnaire occitan est une référence incontournable pour tous les passionnés de cette langue et de sa culture.***

Ce dictionnaire a été publié avec le soutien du Cercle Limousin d'Études Occitanes et édité par l'UOCC l'union occitana Camila Chabaneu, association nontronnaise qui œuvre pour la promotion et la défense de la langue et de la culture occitanes. Elle a été créée en 1969, à l'initiative de Camila Chabaneu, écrivaine, poétesse et militante occitane, qui lui a donné son nom.

L'UOCC a pour objectifs de sensibiliser le public à la richesse de la langue occitane, de promouvoir son enseignement et son usage, ainsi que de défendre les droits des locuteurs et des locutrices de cette langue. Elle organise ainsi des événements culturels, des conférences, des ateliers de langue et de musique occitanes, des séjours linguistiques, des publications, etc.

Vous pouvez vous procurer cet ouvrage dans vos librairies préférées ou par le biais de l'Union occitana Camila Chabaneu par mail : union.occitana@yahoo.fr au prix de 36€

Agenda des manifestations occitanes en Dordogne

Mercredi 19 Avril – Salle RPA – Brantôme : Atelier-Bal avec le groupe Baluchon

: Atelier-Bal avec le groupe Baluchon Samedi 22 avril – Salle des fêtes – Sarliac/l’Isle : Grand bal avec Les gars’ziers du trad’ et Remi Geffroy

: Grand bal avec Les gars’ziers du trad’ et Remi Geffroy Samedi 22 avril – Salle des fêtes – Saint Paul La Roche : Bal avec le groupe Edentia

: Bal avec le groupe Edentia 29 et 30 avril – La Doublerie – Saint Michel de Double : Stage de violon avec camille Raibaud

: Stage de violon avec camille Raibaud 29 et 30 avril – Salle des fêtes – Beauregard et Bassac : Stage de fandango et de chants de Gascogne puis Bal avec Philippe Marsac et Aniez eta Zeina

: Stage de fandango et de chants de Gascogne puis Bal avec Philippe Marsac et Aniez eta Zeina Vendredi 5 mai - Salles des fêtes - Rampieux : Concert-Bal avec le groupe Arredalh

: Concert-Bal avec le groupe Arredalh Les 12,13 et 14 Mai aux Eyzies – Bal des bois avec Bargainatt, La cuivraille, Trencadit, Adar, Octopulse, Man Encantada, Cocanha

