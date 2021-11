Chers auditrices, chers auditeurs, bisous Marie Claire ... Je vais parler aujourd’hui de business et de développement personnel en posant la question qu’on a pas la réponse :

Faut-il créer sa marque ?

C’est une tendance qui s’affirme depuis plusieurs années. On voit fleurir les marques nouvelles, en cosmétique, en couture, en décoration etc et chacun y va de sa petite entreprise… Alors pourquoi cette tendance ? (J’en sais rien moi Jean Luc chu pas psychologue.) Mais j’imagine que le statut d’auto entrepreneur permet de se lancer facilement dans une nouvelle activité, que les réseaux sociaux donnent gratuitement de la visibilité, et que les gens ont de plus en plus envie de mener leur propre barque et de laisser parler leur créativité…

Comment on fait pour créer sa marque ?

Tout le monde peut créer sa marque moyennant un minimum de savoir-faire, s’agit pas de se lancer dans la fabrication de rideaux si on ne sait pas coudre. Ensuite il faut trouver un nom qui reflète un peu l’ADN de la marque. Evitez les jeux de mots type salons de coiffure Atmosp’hair, Grabat’hair … En ce moment on voit beaucoup de vieux prénom, des noms de lieu, des noms de fleur, ce qui n’est plus à la mode en revanche ce sont les acronymes, moi même j’avais créé la marque PDB pour Poulette de Bresse, il s’avère que ça marche aussi pour Poil De Barbe, et ça n’avantage pas forcément mon business.

Il faut un logo aussi non ?

Oui le logo sert à créer l’identité graphique de votre marque pour que les consommateurs vous reconnaissent. Bon pour ça vous venez me voir chu graphiste.

Ça coûte combien un logo fait par un ou une graphiste ?

Ha ben ça dépend de plein de choses, ça va de 200€ à des dizaines de milliers de dollars…

Et si on veut l’imprimer sur des T shirts ou des cartes de visite c’est compliqué?

Pas du tout, on a par exemple un imprimeur de T shirts à Saint Medard d’Aunis, on a Conscience à La Rochelle qui imprime votre visuel sur tout un tas d’objets sympas rue Saint Nicolas, Arfeb à la Pallice… Faut pas hésiter à démarcher les imprimeurs de la région qui peuvent sortir des petites quantités à des prix très raisonnables.

Il faut soigner l’emballage également?

Tout à fait ! Le packaging Jean Luc, c’est la clé du succès, le petit truc en plus qui sert à rien mais qui fait qu’on est content d’offrir le produit. A tel point qu’on trouve sur youtube des vidéos de gens qui se filment en train d’ouvrir leur paquet…Vous tapez unboxing dans google, vous verrez c’est affligeant.

Et si on hésite à se lancer ?

Si vous hésitez, écoutez les podcasts de Johanna Maillot, « Qu’est ce que tu veux faire quand tu seras grand ». Elle est Rochelaise, elle va à la rencontre de celles et ceux qui on sauté le pas, et vous entendrez des témoignages qui feront écho à vos peurs et à vos envies, je vous mets le lien dans la page Merci Poulette.

Conclusion

Faut-il créer sa marque, et se lancer, libre à vous de décider !