Chers auditrices, chers auditeurs, joyeux Noël !!!!!! Les plus jeunes ont peut être déjà ouvert leurs cadeaux, pas de grasse mat pour les parents, l'ainé a fait le blasé en découvrant sa Nintendo Switch, il voulait la PS5, le petit frère aurait préféré avoir moins de bouquins et plus de cartes Pokemon, le bébé est en train de bouffer le papier cadeau d’un joli jouet en bois avec lequel il ne jouera jamais parce qu’il préférera l’éléphant en plastique qui clignote et qui souffle des balles…

Côté cuisine mamie est peut être dans ses fourneaux, papi est peut être dans mamie, et nous on va se poser la question qu'on n'a pas la réponse...

Faut-il fourrer la dinde à Noël ?

Tout en finesse ce matin dis donc ! Et oui c'est l'esprit de Noël, c'est pour voir si nos auditeurs nous suivent mais revenons en à la Dinde, spéciale dédicace à Miss France, qui n'en n'est pas une je l’ai déjà dit, on va parler tendances culinaires et se demander s'il est encore coutume de passer la journée à table.

Vous aimez-ça vous les repas de Noel ?

Moi oui j'adore, que des bonnes choses à manger, le saumon fumier, les fines de claire, avec un peu de chance elles seront vertes, le foie gras de connard, ça change des niokis et des knakis, et puis autour de la table on va papoter toute la journée, on fera des photos avec nos pulls moches, on se mettra des serres-tête bois de rennes et des bonnets de père noel, tata Barbich se fera des boucles d'oreilles avec les boules du sapin, tonton Foufouch les utilisera pour faire allusion à une autre double partie de son corps et avec un peu de chance mémé Michèle, après quelques coupettes de champagne, quittera son soutif pour se le mettre sur la tête... Y'a ambiance chez nous !

La balade digestive, très important...

Oui c’est vrai on sortira (péter ) se balader sur le port après le fromage histoire d’avoir de la place pour la buche, on rentrera lire les proverbes des papillotes, j’en ai justement un là : « Qui veut faire le bonheur des autres doit avoir fait le sien » Je vous laisse méditer… En bons français on profite et en bons gaulois on fourre la dinde mais la tendance en matière culinaire c’est plutôt de la remplacer. Ah, et par quoi on peut la remplacer alors ? Un plateau de fruits de mer, un cake au thon j’en sais rien, nous on a réveillonné hier et je vais plutôt me faire un petit bouillon ce midi…ou une laitue, sans sauce Du coup y’a pas d’info dans cette chronique au final Nan… C’est vrai… C'était l'arnaque de Noël ! Joyeux noel à ceux qui bossent !