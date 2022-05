Faut-il fréquenter les guinguettes ?

JLP : C’est très à la mode ça, les guinguettes

Complètement. J’ai fait quelques recherches pour vous, et (attention, je passe en mode Stéphane Bern, secrets d’histoire) les guinguettes sont nées à Paris au 18ème siècle et tirent leur nom du « Guinguet » le vin blanc au goût prononcé de cirrhose qu’on y servait. Les guinguettes étaient, comme encore aujourd’hui, des lieux conviviaux où l’on pouvait boire, manger, danser, et où il fallait se montrer.

JLP : des lieux saisonniers si je ne m’abuse

Et vous ne vous abusez point car en effet, ce sont des lieux à ciel ouvert, c’est bien moins sympa en hiver…ça rime, j’écris des octosyllabes car syllab’elle météo de ce jour se maintient, on pourra profiter de la poésie de ces lieux de détente en bord de Charente. ( il est bien écrit ce paragraphe je trouve, je l’ai chiadé un peu vous avez vu ? )

JLP (…hem hem gêné...)

JLP : Et ces guinguettes d’origine parisienne, on en a pas mal dans le coin

Et oui, La Rochelle c’est un peu un petit Paris (on a bientôt autant de bouchons)(râclement de gorge fin comme du gros sel). Mais sinon pour en revenir aux guinguettes on a la Trinquette à La rochelle, derrière la tour de la Lanterne, leurs accras de morue sont une explosion de saveurs épicées au doux fumet de bacalao, j’espère juste qu’ils trouveront assez d’huile au milieu de cette pénurie pour nous les faire frire.

On a aussi la Bonne planquette, Rue Planquette le long du canal de Rompsay. Un lieu absolument magique qui nous rappelle Feu, l’immense, la très regrettée Belle du Gabut.

JLP : on a une belle offre dans nos deux charentes

Ouiii! Olivers cook à Rochefort, la guinguette de Sophie à Saint Severin, la guinguette de Chaniers près de Saintes, j’aimerais pouvoir toutes les citer, et mieux, toutes les tester mais comment vous dire que j’ai deux enfants, deux boulots, et 8000 heures de sommeil en retard.

JLP : qu’est ce qu’on aime dans les guinguettes par rapport à un bar traditionnel ?

Bien souvent c’est grand, donc on trouve presque toujours un table, c’est dehors donc on peut venir avec des enfants, ils pourront jouer à cache cache, manger des pâquerettes, sans embêter personne, c’est festif, musique et petit jaja, et puis on s’y sent libre parce qu’on va on vient, les gens se déplacent, rassemblent les tables, se rencontrent un peu comme au temps fantasmé d’autrefois. Dès lors que tu passes la porte d’une guinguette, t’as l’impression que tout le monde c’est tes potes, tu papotes, tu souris, ça fait pas le meme effet partout, quand tu rentres dans un gastro par exemple, t’as l’impression que tout le monde c’est un jury d’examen, c’est pas la même convivialité.

Conclusion ?

Conclusion, les guinguettes sont-elles bonnes à fréquenter, libre à vous de décider !

Poulette de Bresse