Faut-il tester la pole dance ?

Alors pourquoi un tel engouement pour la pole dance? sportive que je suis va vous parler aujourd’hui d’une activité physique encore peu connue du grand public ou du moins pas pour les bonnes raisons, j’ai nommé la pole dance. J’en viens donc à poser la question qu’on n’a pas la réponse :

Faut-il aller s’accrocher à une barre de pompier ?

Bon déjà rien à voir avec les pompiers,lLa pole dance pour ceux qui ne connaissent pas, c’est de la danse acrobatique autour d’une barre verticale.

Quand tu dis que tu vas faire de la pole dance les gens ouvrent grand les yeux et te disent « ah carrément?! » Comment ça carrément, carrément quoi? Ah ouiiiiii c’est qu’ils ont l’image de la pole dance d’avant, celle des clubs de striptease et autres repères bien fréquentés, réservés aux amateurs d’érotisme et aux élites de ce pays.

Sauf qu’aujourd’hui c’est une danse hyper tendance, ouverte à toutes et à tous d’ailleurs, les hommes sont les bienvenus, et même les enfants, il existe un cours qui s’appelle pole kids parce-que c’est trop drôle cette barre qui tourne.

Alors pourquoi un tel engouement pour la pole dance ?

Et bien tout d’abord parce qu’on est dans une période d’acceptation de soi, d’acceptation de son corps, de toutes les formes et de toutes les féminités. On est en train de comprendre que le corps de la femme n’est pas qu’un objet sexuel et qu’il peut se mouvoir, sur une barre, sans être dans la vulgarité, qu’une femme peut écarter les cuisses sur scène sans être obscène. Les mentalités évoluent et on est content car ça permet aussi de découvrir un sport ludique et très complet !

On a testé, on a aimé !

Et bien oui, figurez-vous que j’ai testé pour vous, voyez comme je suis dévouée. Et comme je n’ai aucun amour propre voici la photo...

La grâce n'est pas donnée à tout le monde mais tout le monde peut essayer. © Radio France - Poulette

Ca se passe où alors si on veut tester ? Alors, l’école de pole Dance La Rochelle se trouve…à La Pallice, quartier qui historiquement est connu pour heu ….son marché. Une jolie salle avec 6 barres, des petites loges pour se changer, un miroir pour se corriger et en avant les acrobaties. Ca se passe comment un cours de pole dance? Vous m’avez l’air bien intéressé jean luc…On commence par un échauffement au sol, du renforcement musculaire et des étirements. Et ensuite on apprend les figures qui ont toutes un nom : Craddle. Lay back. Caroussel. Tinkerbell. Layout C’est là qu’on commence à rigoler en général parce que autant quand la prof explique la figure ça a l’air facile et léger, elle est magnifique, aérienne, elle évolue autour de la barre comme une plume qui tomberait du ciel, autant quand toi t’essaies tu prends conscience du concept de pesanteur, et tu n’as plus l’image de la plume bizarrement, on est plus sur le pigeon qu’essaie de s’envoler après avoir mangé du vomi dans la rue. C’est un cours où on entend pas mal de gnnnnnéééé, pu*** attends je réessaie. C’est pas difficile, c’est très accessible, Personnellement j’ai la souplesse d’un bar en zinc et jme donnais plus l’image d’un phasme sur un roncier, mais quand même le cours d’initiation, ça coute 12 euros, ça dure 1h et quart, et on repart avec l’expérience d’une session de sport qui est passée super vite, qui nous a détendue et assouplie. Courbatures assurées le lendemain surlendemain sursurlendemain. cette chronique est sponsorisée par arnica. Et ça muscle ! tâtez moi ça ! Conclusion sur la pole dance, est-ce que ça vaut le coup tester, libre à vous de décider.