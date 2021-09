Willy Marion, shaper à Saint vaast la Hougue .

L'atelier de noremana l'entreprise de willy , est très légèrement en retrait du bourg de st Vaast la Hougue , dans un hangar discret comme l'est le garçon . A 26 ans , et au bout de trois ans, son activité est en pleine expansion . Les commandes arrivent de toute la France . Willy a gentiment accepté de nous rencontrer entre la fabrication de deux planches pour évoquer son métier de Shaper , n'est pas un métier comme les autres . Il n'existe pas d'ecole . On apprend sur le tas .. On voit comment dans le prochain volet de metiers d'ici .,