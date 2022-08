De retour en France, France raconte son aventure à Michel. Ensemble ils choisissent de ne pas déraciner Babacar. Ils financent une formation de couturière à sa mère, lui loue un appartement et font en sorte que l'enfant mange à sa faim et reçoive une bonne éducation. Michel Berger met ce conte de fées en musique et réalise le clip à Dakar.