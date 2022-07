France Gall avec Michel Berger et Daniel Balavoine.

Le 10 avril, Starmania l'opéra rock de Michel Berger et Luc Plamondon est joué pour la première fois sur la scène du Palais des Congrès

« Besoin d'amour » est interprété en duo par France Gall et Daniel Balavoine mais uniquement lors du spectacle. Cristal tombe amoureuse de Johnny Rockfort le chef des Etoiles Noires incarné par Balavoine et adhère à la cause terroriste de la bande.