Poing levé contre l’oppression de la société

A travers « Résiste », Michel Berger souhaite réveiller ceux qui se sont endormis sur leur vie monotone. Il incite chacun à choisir sa destinée et non plus à la subir. Personne n'est obligé de suivre un chemin tout tracé, chacun peut emprunter sa propre route. Lui-même est allé à l'encontre de son éducation bourgeoise pour se réaliser dans la Pop Music.