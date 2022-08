Le chanteur et compositeur français Michel Berger donne son premier concert au Zénith.

Le texte de « Chanter pour ceux qui sont loin de chez eux » est un hommage à tous les déracinés. Michel Berger s'interroge. Comment se construire une identité quand on a été forcé de quitter la terre de ses ancêtres, quand on a les pieds dans un pays et le cœur dans un autre ?