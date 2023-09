Tête de lard et grenouille à bois

Relier des livres et accorder les pianos

Avec plus de 250 métiers et un savoir-faire incomparable, l'artisanat est un joyau français ! Sébastien Gitton nous emmène dans le quartier Cernay à Reims, à la rencontre d'un accordeur de piano et d'un atelier de reliure. Deux métiers d'art et d'artisanat.