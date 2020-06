La série "Mon vélo" rassemble 40 témoignages d’hommes et de femmes qui ont un lien fort avec leur deux-roues et qui racontent le vélo dans tous ses états.

De ville, de route, électrique, de randonnée, de location, tandem, VTT… c'est la ruée sur les vélos !

Autant d'histoires sur la mobilité douce pour se déplacer au travail, transporter les enfants, garder la forme, pour randonner, voyager, repousser les limites et surtout, pour le plaisir.

Mon vélo

Auteurs : Béatrice Dugué et Julien Collin

Web : Angélique Mallard, Nicolas Rottier

Photos : Béatrice Dugué et Julien Collin

Direction de production : Odile Rabault

Co-production : Atelier de création Sud-Ouest et France Bleu Gironde