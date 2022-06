Oh mon Dieu que vous êtes petit! Il faut dire que je suis grande, élancée, majestueuse et tout et tout. Si certains de votre espèce ont le bras long, eh bien chez moi, c'est le cou long. Mais je ne suis pas Cécile!!!

La girafe est le plus grand animal du monde. Sa taille peut atteindre 6 mètres - @Parc animalier d'Auvergne