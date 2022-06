Regardez moi dans les yeux, vous allez fondre devant mon regard en amande et mon maquillage permanent, genre extensions de cils. Je suis encore plus mignon que Bambi, je suis tout petit et comme je suis très très trouillard, je sautille en faisant."zeeee... zeeee..."

Le dik dik

C'est une des plus petites antilope du monde qui vit en Afrique de l'est et du sud ouest et mesure une quarantaine de centimètres et pèsent 3 à 6 kilos.

Le dik dik mange énormément par rapport à sa taille. Etant donné qu'il est assez stressé et qu'il galope un peu dans tous les sens, il a besoin de beaucoup d'énergie et du coup mange beaucoup.

Le stress est dû aux prédateurs éventuels, aux petits bruits par ci par là, il est à l'affût de tout ça . Il sautille en zigzag, il part un peu dans tous les sens pour pour échapper aux prédateurs.

Asha et Nat, les 2 Dik diks femelles arrivées cette année 2022 au parc animalier d'Auvergne - Marie Demoulin - Parc animalier d'Auvergne

Au parc animalier d'Auvergne, il y a 3 dik diks depuis cette année 2022 : Kenneck, le mâle et Nat et Asha, les 2 femelles.

Le mâle est facilement reconnaissable car c'est le seul à avoir des petites cornes sur la tête.

Pour distinguer les deux femelles du parc, ce sont de petits détails physiques:

Asha a une houppette sur la tête, un petit peu moins épaisse que Nat et un visage un peu plus fin

Nat a une grosse houppette et est un petit peu plus enrobée que sa copine Asha .

Le caractère des dik diks

C'est des grosses flipettes! Léa, soigneuse

lls ont vraiment peur de tout pour n'importe quoi. Dès qu'ils voient les soigneurs arriver, ils ont tendance à fuir assez vite. Il faut vraiment être calme. C'est un animal un petit peu curieux, mais ça reste des animaux assez stressés.

Léa, soigneuse au parc animalier d'Auvergne d'Ardes sur Couze © Radio France - Valérie Pocheveux

Le dik dik sous le climat auvergnat

Les soigneurs font attention aux températures pour les sortir. Après, il faut savoir qu'en Afrique, la nuit n'est pas très chaude. Donc finalement ils sont plutôt bien adaptés à notre région. Bien-sûr, en hiver quand il fait dix -10 degrés, les dik diks restent dans le bâtiment chauffé. La journée, au printemps et en été, les dik diks sortent sans problème.

Le dik dik est un animal menacé

C'est un animal qui est menacé par la réduction de son habitat comme beaucoup d'espèces. Mais aussi à cause du le braconnage parce que c'est assez mignon comme animal.

Pour voir les Dik diks au parc animalier d'Auvergne, c'est pas compliqué, ils habitent avec Jules, l'hippopotame, maison numéro 11.

