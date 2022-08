Pour commencer et sans me vanter, je suis vraiment trop choupinou. Je marche un peu en tortillant du postérieur et pour me voir, il faudra lever le nez. Et à l'occasion? Je suis aussi professeur de kung fu.

Le panda roux

Le panda roux est très mignon. Il a une tête assez blanche, des poils roux et bien sûr le ventre noir pour ne pas être repéré par les prédateurs qui regarderait d'en bas. Il a des poils sous les pattes, un sixième doigt et des griffes semi rétractables pour pouvoir monter aux arbres et pour en descendre. Il a un équilibre qui lui permet de descendre la tête en bas, comme le raton laveur.

Le panda roux: une tête assez blanche, des poils roux et le ventre noir pour ne pas être repéré par les prédateurs - Marie Demoulin

Une histoire de famille...

Le panda roux a eu bien du mal à trouver sa famille! Il a été classé parmi les ursidés comme le panda géant. Mais en fait, panda veut simplement dire mangeur de bambous. Ensuite, on l'a mis avec les ratons laveurs, car ils se ressemblent un peu. Et puis finalement, il est tout seul dans sa classe à lui qui s'appelle les ailuridés. Et il en est le seul représentant vivant.

Camille, soigneuse au parc animalier d'Auvergne d'Ardes sur Couze © Radio France - Caroline Jeangérard

La journée type du Panda roux: manger du bambou et dormir

Mais attention, le bambou doit être bien frais! En effet, le panda roux ne mange que les feuilles les plus vertes. C'est leur seul et unique apport alimentaire. Pourtant ce sont des animaux qui ont à la base un système digestif carnivore. Mais ils se sont tournés vers une alimentation herbivore, donc uniquement le bambou, parce qu'il n'y avait pas assez d'animaux dans le milieu dans le lequel ils vivaient. Ils se sont adaptés.

Le panda roux mange beaucoup, pratiquement 4 kilos de nourriture par jour...et du coup...1 kilo de caca par jour!

Le panda roux mange du bambou frais - @Pierrick Boyer

Pour voir, Mushu, la femelle, Oshi le mâle, et les deux jumeaux nés en juin 2021, Ron et Ginny, un mâle et une femelle, direction la maison numéro 32 qu'ils partagent avec 2 cerfs huppés

Repérez les animaux sur le plan du parc - Parc animalier d'Auvergne

