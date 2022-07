Je vous dirais bien que j'ai le nez rouge pour Noël, mais c'est un petit peu téléphoné comme truc. Alors plutôt, sachez que je suis un vrai marathonien, je peux courir vite et longtemps et aussi je suis tellement content d'être là.

Le renne de Scandinavie ou Caribou

On le trouve en Laponie et en Amérique du Nord. Espèce emblématique qui plait aux plus grands et aux plus aux plus petits, avec notamment la référence au Père Noël qui lui donne un petit côté magique.

Clémence, soigneuse au parc animalier d'Auvergne © Radio France - Valérie Pocheveux

Les bois

Les rennes, mâles et femelles, ont des bois et non des cornes.

Ces bois ont un cycle. Ils vont tomber et repousser. Pendant la repousse, le bois va être vasculariser ce qui lui donne un aspect un peu rouge. Pour les protéger, ils vont être recouvert d'un velours. Puis le velours va tomber. On va d'ailleurs voir les rennes se gratter contre les arbres pour faire tomber ce velours. Les bois vont sécher et les rennes auront de magnifiques bois pour la période du brame.

Le panache des mâle tombe au début de l'hiver et celui des femelles au printemps. Résultat, les rennes du Père Noël sont tous des filles!!!

Les sabots

En marchant, les rennes vont faire un bruit qui va permettre aux individus de s'identifier et de se "géolocaliser"

1 mâle et 3 femelles vivent au parc animalier d'Auvergne d'Ardes sur Couze. - Parc animalier d'Auvergne

Le renne est une espèce vulnérable

Le renne est une espèce domestique et il est aussi chassé.

4 rennes vivent au par animalier d'Auvergne. Pour rencontrer Garou, le mâle, Lilou et Gabi, les 2 femelles et la petite dernière, née en 2021 Elisabeth, il suffit de se rendre maison 39.

Préparez votre visite au parc animalier en repérant les animaux sur le plan © Radio France - @Parc animalier d'Auvergne

Le parc animalier d'Auvergne d'Ardes sur Couze

Le parc animalier d'Auvergne est engagé depuis 2012 dans la protection des espèces menacées. Vous y découvrirez des espèces en danger d’extinction. Le parc soutient aussi financièrement des programmes de protection de la faune sauvage dans le monde entier. 1€ de votre billet est reversé à Play for Nature pour soutenir ces programmes

Pour découvrir les 350 animaux de 65 espèces différentes et préparer votre visite, direction le site du parc animalier d'Auvergne d'Ardes sur Couze. Le parc est ouvert tout l'été de 08h30 à 19h00. Attention, les animaux de compagnie ne sont pas admis dans le parc.

De nombreuses activités avec les animaux vous sont proposées: soigneur d'un jour, safari famille, rencontre privilège...et nouveauté 2022: petit déjeuner avec les animaux avant l'ouverture du parc!

